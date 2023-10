Šarčev resničnostni šov za dva milijona evrov

Dokumentarna resničnostna serija, v kateri bodo tekmovali vojaki, naj bi "spodbujala k razmisleku o opravljanju vojaškega poklica"

Minister za obrambo Marjan Šarec v času po avgustovskih poplavah na terenu nadzoruje, kako pomagajo vojaki

Na ministrstvu za obrambo (MORS), ki ga vodi Marjan Šarec, bodo posneli dokumentarno resničnostno serijo, poroča časnik Večer. V zvezi s tem so na MORS konec avgusta objavili povabilo k oddaji ponudbe za izvedbo javnega naročila. "Skozi posamezne serije napredujejo in se ustrezno razvijajo le najboljši udeleženci. Na koncu zmaga najbolj pripravljen, usposobljen, iznajdljiv, trden in discipliniran vojak," so poudarili na ministrstvu in dodali, da se bo serija osredotočala na "pozitivne vidike vojaške službe in njen prispevek družbi".

Serija, ki bo po poročanju Večera obsegala vsaj 10 epizod, ki bodo trajale od 40 do 45 minut, bo namenjena gledalcem v starosti od 16 do 30 let. Kot so še pojasnili na ministrstvu, bo vsebina serije prilagojena interesom in potrebam mladih, ki naj bi jih spodbujala k razmisleku o opravljanju vojaškega poklica oziroma sodelovanja s Slovensko vojsko. Projekt bo predvidoma trajal od podpisa pogodbe do konca leta 2024 z možnostjo podaljšanja za pol leta.

Na MORS so v zvezi s tem prejeli dve ponudbi, in sicer sta prvo ponudbo oddali ljubljanski družbi Sme in Multimedijske storitve Jan Kok v vrednosti 777 tisoč evrov. Drugo ponudbo v višini 1,9 milijona evrov pa je oddala družba Akademija Ris iz Zagradca pri Grosupljem, ki so jo na koncu tudi sprejeli.

A kot opozarjajo pri Večeru se ob pogledu na podatke o poslovanju družbe odpira več vprašanj. "Gre namreč za podjetje v stoodstotni lasti Luke Zorenča, ki je brez zaposlenih in brez prometa. Zgodovinski podatki razkrijejo, da gre za podjetje, ki je bilo ustanovljeno pod imenom MPL trgovina s plovili, a ga je konec junija letos, torej dva meseca pred objavo poziva MORS, nekdanji lastnik prodal Zorenču, ki ga je nato preimenoval v Akademija Ris," so zapisali.

Večerovi novinarji so kontaktirali tudi Zorenča, ki so ga med drugim vprašali o njegovih dosedanjih izkušnjah s produkcijo tovrstnih oddaj. Kot pojasnjuje, ima kot nekdanji pripadnik enote za specialno delovanje Slovenske vojske "obširne izkušnje in podrobno poznavanje vojaškega poklica", odkar pa je zapustil vrste SV, pa se po lastnih besedah ukvarja z "različnimi načini popularizacije vojaških veščin in poklica". Med drugim je napisal knjigo z naslovom Ris, po kateri je po njegovih navedbah zasnovana tudi serija, ponujena v razpisu.

Podjetje Akademija Ris, kot je pojasnil za omenjeni časnik, je "naravno nadaljevanje njegove poslovne poti, ki jo je začel kot samostojni podjetnik z lastnimi prihranki, na tej podlagi pa je uspel pridobiti tudi bančno garancijo za projekt". Zorenč trdi, da "Akademija Ris ni brez zaposlenih in da pogodbeno že več let sodeluje s številnimi sodelavci z izkušnjami iz medijskega in vojaškega področja". Dodal je, da je produkcija desetih delov serije izjemno obsežna: "Prav tako je tehnično zahtevna izvedba selekcije. V ceno so vključene tudi avtorske pravice produkcije celotne sezone, zasnovane na moji knjigi."

Več lahko preberte na spletni strani časnika Večer.