Ehud Barak / »To je največji spodrsljaj v izraelski zgodovini«

Nekdanji izraelski premier Ehud Barak je bil pripadnik elitne vojaške enote, poveljnik vojske, obrambni minister in premier

Barakova žena Nili Priel je odprla vrata elegantnega stolpiča na severu Tel Aviva. Tla v pisarni 81-letnega nekdanjega premiera pokriva svilena perzijska preproga. Razgled na mesto in Sredozemsko morje je osupljiv. Na stenah visijo karikature, zraven pa fotografije, na katerih je z Billom Clintonom, Georgeem W. Bushem, Barackom Obamo in Jicakom Rabinom. Za pisalno mizo, prevlečeno z usnjem, kjer je Barak sedel med intervjujem, visi velika fotografija osvoboditve talcev po ugrabitvi letala družbe Sabena na poletu št. 571 z Dunaja v Tel Aviv leta 1972; Barak je vodil uspešno reševalno akcijo. Njegov poznejši nasprotnik Benjamin Netanjahu je bil takrat pod njegovim poveljstvom. Barak je bil tudi predsednik Delavske stranke in se politično nagiba v levo.

Gospod Barak, kje ste bili 7. oktobra, ko ste izvedeli za teroristične napade iz Gaze?