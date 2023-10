FOTOGALERIJA / Protest ob odprtju novega Roga

Neuporabnikom centra Rog so vstop v novo stavbo preprečili policisti

Policisti pred stavbo novega centra Rog

© Janez Zalaznik

Na mestu nekdanje tovarne Rog je nocoj z odprtjem fotografske razstave avtorjev Branka Čeaka in Jureta Horvata o preobrazbi nekdanje tovarne Rog v kreativno in družabno središče vrata odprl Center Rog. Odprtje je pospremil protest neuporabnikov centra Rog in njihovih podpornikov, posredovali so policisti specialne enote policije.

Protestniki, nabralo se jih je nekaj sto, so se pred Centrom Rog začeli zbirati uro pred napovedanim pričetkom uradnega odprtja. S transparenti in ob bobnanju ter žvižganju so večkrat obkrožili poslopje Centra Roga, malo pred 7. uro pa so se ustavili pred vhodom v center in želeli vstopiti, kar so jim preprečili varnostniki. Vhod so nato prišli varovati policisti specialne enote policije.

Protestniki pred Rogom

© Janez Zalaznik

Podporo protestnikom so sicer izrazili v sindikalni konfederaciji Glosa - Zasuk, nasprotovanje izvedbi Centra Rog in podporo prizadevanjem za ohranjanje avtonomnih prostorov pa so danes izrazili tudi v lokalnem odboru Levica Ljubljana.

Javni zavod Center Rog je Mestna občina Ljubljana ustanovila aprila 2021. Pred tem so na območju nekdanje tovarne Rog več let živeli in ustvarjali pripadniki avtonomne skupnosti.