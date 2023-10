Neuporabniki Roga / Za parlamentarni nadzor nad policijo

Četrtkov protest so izvedli iz želje po drugačni politiki, kar pa je bilo po njihovih besedah zatrto z nasiljem

Protestniki na včerajšnjem odprtju Centra Rog

© Janez Zalaznik

Neuporabniki Roga so po četrtkovem odprtju novega Centra Rog, kjer je prišlo do izgredov in posredovanja policije, pozvali pristojne, da uvedejo parlamentarni nadzor nad delom policije. Kot so povedali na novinarski konferenci, so četrtkov protest izvedli iz želje po drugačni politiki, kar pa je bilo po njihovih besedah zatrto z nasiljem.

S četrtkovim dogajanjem, ko so protestniki želeli vstopiti v novi Center Rog, pri tem pa so jih zaustavili varnostniki, nakar je posredovala še policija, se po oceni t.i. neuporabnikov Roga ponavlja nasilje državnih in občinskih organov, kot se je to zgodilo že leta 2016 ob poskusu izpraznitve Roga ter nato leta 2021 pri deložaciji in rušenju nekdanje tovarne koles.

Ta scenarij jim je znan. "Najprej zasebne varnostne službe Mestne občine Ljubljana nasilno obračunavajo z legitimnimi uporabniki in obiskovalci javnega prostora, nato jim na 'pomoč' priskočijo do zob oboroženi policisti, ki v primeru Roga nikoli ne oklevajo z uporabo najtrših sredstev - od davljenja, do solzivca in udarcev s ščiti in pendreki," so izpostavili na novinarski konferenci ob novem Centru Rog.

Tokrat pa se je po njihovi oceni zgodil še bolj vulgaren "spektakel razrednega nasilja", ker so ga "s šampanjci in kanapeji v rokah izza zastekljenega kompleksa Centra Rog spremljali visoki povabljeni obiskovalci". Iz dosedanjega delovanja župana Zorana Jankovića je po njihovih besedah jasno, da bo sledila medijska kampanja blatenja, kot so obtožbe o vandalizmu in o tem, da je nastala škoda na javnem objektu zaradi nekaj grafitov.

© Janez Zalaznik

Neuporabniki Roga se zato sprašujejo, ali za prebivalce mesta predstavlja večjo škodo nekaj grafitov na steni in nekaj razbitih jajc na fasadi ali 27 milijonov javnih sredstev, ki so bili vloženi v gradnjo "elitne palače", in 50-odstotna podražitev že tako dragih nepremičnin.

Kot so dodali, so na protest prišli z jasnim in iskrenim sporočilom, da si želijo drugačne politike, ki bi izhajala iz skupnosti, vendar so bili ponovno zatrti z nasiljem. Za škodo, ki je nastala na javni lastnini in so jo v Centru Rog ocenili na 30.000 evrov, pa je po njihovi oceni odgovoren župan, ker da ne razume, da ljudje reagirajo na takšno mestno politiko. Novinarjem so še dodatno pojasnili, da so na razpis za prostore v novem Centru Rog oddali osem prijav, vendar odgovora niso prejeli.

"Najprej zasebne varnostne službe Mestne občine Ljubljana nasilno obračunavajo z legitimnimi uporabniki in obiskovalci javnega prostora, nato jim na 'pomoč' priskočijo do zob oboroženi policisti, ki v primeru Roga nikoli ne oklevajo z uporabo najtrših sredstev - od davljenja, do solzivca in udarcev s ščiti in pendreki."



Neuporabniki Roga

Ogorčenost nad četrtkovim dogajanjem so izrazili tudi v sindikalni konfederaciji Glosa - Zasuk, ki združuje samozaposlene v kulturi in so se udeležili protesta. Pozvali so medije in inšpekcijske službe, naj pod drobnogled vzamejo "številne domnevne kršitve" pri vzpostavljanju Centra Rog.

Podporo nekdanjim Rogovcem in vsem, ki se borijo za avtonomne prostore ter svobodno in odprto mesto, pa je prišla izrazit tudi poslanka Levice Nataša Sukić. Četrtkov dogodek je po njeni oceni pokazal žalosten trk dveh svetov - sveta župana, ki svojo politiko delovanja zaostruje, in sveta protestnikov, nad katere se je spravila policija.

"To nas lahko žalosti in skrbi," je dejala poslanka in glede na izraženo zahtevo neuporabnikov Roga omenila, da namerava predlagati sklic seje odbora DZ za notranje zadeve ter komisije za peticije, človekove pravice in enake možnosti.

Ekipa Centra Rog je očitke protestnikov ob četrtkovem odprtju centra zavrnila. Kot so zapisali za medije, je bilo v stavbi okoli 3000 ljudi, veliko meščanov pa se temu ni moglo pridružiti, ker so jim vstop "preprečevali nasilni protestniki", kar so obsodili. Prav tako so obsodili uničevanje javne lastnine. Protestniki so po njihovih navedbah poškodovali tudi notranjost centra, "nato pa so se nekateri od njih še okrepčali na pogostitvi, kar so arogantno objavljali tudi na družbenih omrežjih".