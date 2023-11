Fajon / »Tehnološkega razvoja ne moremo ustaviti in ga tudi ne smemo«

Konferenca o umetni inteligenci pod naslovom Umetna inteligenca - prednost in priložnost

Mednarodna prepoznavnost Slovenije na področju umetne inteligence trenutno velja predvsem za raziskovalno sfero, medtem ko se v gospodarstvu in javni upravi zaenkrat govori bolj o izjemah, je dejala ministrica za zunanje in evropske zadeve Fajon

© Uroš Abram

Za uspešen razvoj umetne inteligence v Sloveniji in krepitev mednarodne prepoznavnosti države na tem področju bo potrebno sodelovanje deležnikov in zaupanje javnosti v to tehnologijo, sta na konferenci o umetni inteligenci izpostavili ministrici Tanja Fajon in Emilija Stojmenova Duh. Ravno povezovanje deležnikov je osrednji namen konference.

Tehnologija umetne inteligence ima v Sloveniji dolgo tradicijo. S prvimi raziskavami so začeli leta 1972 na Institutu Jožef Stefan, računalničar in akademik Ivan Bratko pa je s svojim pionirskim delom Slovenijo postavil na svetovni zemljevid, je ob odprtju prve nacionalne konference o umetni inteligenci dejala ministrica za digitalno preobrazbo Stojmenova Duh.

Vendar mednarodna prepoznavnost Slovenije na področju umetne inteligence trenutno velja predvsem za raziskovalno sfero, medtem ko se v gospodarstvu in javni upravi zaenkrat govori bolj o izjemah, je dodala ministrica za zunanje in evropske zadeve Fajon.

"Zato je namen te prve današnje nacionalne konference predvsem pregled stanja in znanja v Sloveniji v vseh segmentih, vzpostavitev dobrega sodelovanja deležnikov ter odprta razprava o zagotavljanju potrebnih pogojev, ki bodo spodbujali raziskave, razvoj in uporabo teh tehnologij," je pojasnila.

Poleg prednosti pa tehnologija umetne inteligence prinaša tudi številne izzive, saj gre po besedah zunanje ministrice za tehnologijo, ki jo ustvarjajo in razvijajo ljudje in tako poleg pozitivnih posnema tudi negativne človeške lastnosti. "Tehnološkega razvoja ne moremo ustaviti in ga tudi ne smemo, pomembno pa je, da se pravočasno zavemo vseh izzivov, ki jih prinaša. Ti so povezani z zasebnostjo, varnostjo in pa seveda etničnimi vprašanji," je dejala ministrica Fajon.

Za uravnotežen razvoj Slovenije in njeno mednarodno prepoznavnost je ključno kakovostno in učinkovito sodelovanje med raziskovalnimi in akademskimi sferami, gospodarstvom in javno upravo, je prepričana. Zaradi hitrega tehnološkega razvoja bo treba izobraževalni in zaposlovalni sistem prilagoditi v smeri vseživljenjskega učenja, prav tako pa bo treba več in boljše obveščati javnost. Zaupanje javnosti je ključnega pomena pri naslavljanju izzivov, ki jih umetna inteligenca prinaša, je poudarila ministrica Fajon.

"Tehnološkega razvoja ne moremo ustaviti in ga tudi ne smemo, pomembno pa je, da se pravočasno zavemo vseh izzivov, ki jih prinaša. Ti so povezani z zasebnostjo, varnostjo in pa seveda etničnimi vprašanji."



Tanja Fajon,

ministrica za zunanje in evropske zadeve

Za zaupanje javnosti v umetno inteligenco je treba zagotoviti, da so tako zbiranje podatkov kot tudi priprava algoritmov umetne inteligence zasnovani ob upoštevanju preglednosti, odgovornosti in pravičnosti, pri čemer je po mnenju ministrice Stojmenove Duh najpomembnejše ravnovesje med prilagojenimi izkušnjami in varovanjem zasebnosti uporabnikov.

Za krepitev zaupanja je pomembno tudi spodbujanje razvoja etične umetne inteligence, ki dela v dobrobit ljudi, s tem da pomaga izboljševati pogoje dela in bivanja, omogoča več ustvarjalnosti in krepi solidarnost. "Zato je pomembno, da vse zainteresirane skupine, od raziskovalcev, znanstvenikov in inženirjev pa vse do vladnih uradnikov, upoštevamo etična načela za zagotavljanje odgovornega razvoja in uporabe tehnologij umetne inteligence," je dejala ministrica za digitalno preobrazbo.

Današnjo prvo nacionalno konferenco o umetni inteligenci, ki poteka pod naslovom Umetna inteligenca - prednost in priložnost za Slovenijo, je na gradu Jable v Loki pri Mengšu organiziralo zunanje ministrstvo, v sodelovanju z ministrstvi za digitalno preobrazbo, za obrambo ter za visoko šolstvo, znanost in inovacije, z Gospodarsko zbornico Slovenije in raziskovalnimi in akademskimi organizacijami.

V okviru današnjega dogodka se bodo zvrstila predavanja in paneli na temo trendov in izzivov umetne inteligence v slovenskem raziskovalnem sektorju, v gospodarstvu in o priložnostih Slovenije na področju umetne inteligence v mednarodnem prostoru.

Konferenca se bo zaključila s pogovorom o umetni inteligenci kot izzivu za prepoznavnost Slovenije.