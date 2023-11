»Kot vsaka človeška dejavnost je tudi kino političen«

IZJAVA DNEVA

"Živimo v avdiovizualni dobi, naše stoletje je zasičeno z neobvladljivo količino podob. Da v tem kontekstu osmisliš film, ki ga predvajaš ali gledaš, zahteva ogromno znanja, razumevanja in dojemljivosti, obenem pa tudi vizualno pismenost. Na neki način je film predelava življenja, tudi našega vsakdana, ki ga nekdo interpretira in razloži, ali pa prikaže stvari in občutja, za katere sploh ne vemo ali se jih ne zavedamo, da obstajajo. Kot vsaka človeška dejavnost je tudi kino političen, hkrati pa je to eden izmed najbolj demokratičnih prostorov že vse od svojega nastanka. Film je eno najbolj dostopnih področij umetnosti, saj je namenjen čisto vsem posameznikom in skupinam. Poleg tega sem prepričana, da sta v današnjih časih, ko doživljamo največje spremembe življenja, kot smo ga poznali, in kriza sledi krizi, umetnost in kultura potrebni bolj kot kdaj koli."

(Direktorica Kinodvora Metka Dariš o trm, da dokler si želijo ljudje filme gledati skupaj, se za prihodnost kina ni bati; v intervjuju za MMC RTV Slovenija)