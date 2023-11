Hajdinjak odstopil kot predsednik uprave Darsa

Za dobo največ pol leta ga bo nadomestil član uprave David Skornšek

Valentin Hajdinjak

© Borut Krajnc

Nadzorni svet družbe Dars se je danes sestal na izredni seji in obravnaval razkritja v rubriki Fokus na POP TV in v oddaji Tarča na TV Slovenija. V zvezi s tem je sprejel sklep o izvedbi forenzične revizije določenih poslov. Valentin Hajdinjak, predsednik uprave Darsa, pa je nadzornemu svetu podal odstop. Za dobo največ pol leta ga bo nadomestil član uprave David Skornšek.

Kot so prvi poročali na POP TV, naj bi pri razpisih največje državne družbe pri nas prihajalo do kartelnega dogovarjanja, poročali so tudi o domnevnem podkupovanju, izsiljevanju, sumu korupcije, favoriziranju in drugih spornih javnih razpisih. Davčni svetovalec Rok Snežič, sicer prijatelj in sozapornik predsednika SDS Janeza Janše, pa je od "skesanca", pišejo na 24ur.com, "zahteval podkupnino in jo tudi dobil".

Protikorupcijska komisija je tedaj zagotovila, da bo primer obravnavala prednostno.