Pirc Musar podprla generalnemega sekretarja ZN pri opravljanju njegovega dela

© Luka Dakskobler

Predsednica Nataša Pirc Musar je generalnemu sekretarju ZN Antoniu Guterresu izrazila obžalovanje ob negativnem odnosu, ki ga je deležen na položaju, tudi ob dogajanju v Gazi. Podpira ga v prizadevanjih slediti določbam ustanovne listine ZN in zavzemanju za civiliste, trenutno v Gazi, in poziva k podpori za nemoteno opravljanje njegovega dela.

Kot je v telefonskem pogovoru z Guterresem v ponedeljek poudarila predsednica republike, z obžalovanjem opazuje, kako se je generalni sekretar, tako kot večina njegovih predhodnikov, znašel v vrtincu kriz, kjer je njegovo delo pogosto pospremljeno z negativnim, celo zaničevalnim odnosom do funkcije, ki jo opravlja, ter do organizacije same.

"Te dni, ob humanitarni katastrofi v Gazi, je ta odnos še bolj očiten," je dejala.

Generalni sekretar se je zahvalil za konstruktivno pozicijo Slovenije pri reševanju palestinskega vprašanja. Sogovornika sta se strinjala, da je dogajanje v Gazi še enkrat več pokazalo, da se lahko dostojanstvo v mednarodni skupnosti gradi samo na učinkovitem multilateralizmu, mednarodnem pravu in še posebej mednarodnemu humanitarnemu pravu in pravu človekovih pravic, so sporočili iz urada predsednice.

Oba sta glede na sporočilo izrazila tudi upanje, da se tragedija, ki se odvija v Gazi, čim prej konča in da se pospeši razmišljanje o politiki dveh držav kot prihodnosti za vzpostavitev miru in stabilnosti v regiji.

Nataša Pirc Musar,

predsednica republike

Pirc Musar ob tem v izjavi še dodaja, da ne smemo nikoli pozabiti, da so Združeni narodi nastali na pepelu druge svetovne vojne in da je za vsako državo, ki je postala članica ZN, to pomenilo, da je sprejeta v družino držav - da je postala del mednarodne skupnosti.

Spomnila je, da je večina generalnih sekretarjev vložila ogromno prizadevanj in napora za ohranjanje mednarodnega miru in varnosti, s čimer so uspeli preprečiti številne konflikte, ki se tako niso znašli na naslovnicah časopisov. Meni, da ZN in mednarodna skupnost potrebujeta generalnega sekretarja, ki lahko nemoteno in z visoko mednarodno podporo opravlja svoje delo.

Zavzema se za spoštovanje funkcije generalnega sekretarja in podpira sedanjega generalnega sekretarja v njegovih naporih slediti določbam ustanovne listine Združenih narodov.

"Zato je prav, da se generalni sekretar ZN zavzema za civiliste, te dni še posebej za ženske in otroke v Gazi, ki so pregnani s svojih domov in so zaradi uporabe sile vsak dan v smrtni nevarnosti. Zato je prav, da ga vsi skupaj v teh naporih podpremo po svojih najboljših močeh," je dodala.