»Slovensko volilno ne preferira divjih, nepremišljenih in revolucionarnih potez«

IZJAVA DNEVA

"Drži, da vsaka nova vlada Janeza Janše, vsak njegov mandat – ti se praviloma tudi končujejo vse bolj turbulentno – po volitvah prinese na površje novo vladajoče politično ime s tako imenovane leve sredine: prej je bil to Miro Cerar, za njim še Robert Golob z rekordno politično večino svoje stranke (tudi dve vmesni zmagi Zorana Jankovića in Marjana Šarca sta iz podobnega testa, zgodili sta se predvsem zaradi strahu pred ponovnim Janševim prevzemom oblasti). Te nove tvorbe politično povsem neizkušenih in nezrelih novih obrazov se po prevzemu oblasti znajdejo pred usodno dilemo: je dovolj zgolj 'umiriti razmere v državi" po divjem Janševem vladanju in s politiko drobnih korakov pripeljati mandat do konca, do novih volitev, ali pa vmes zagnati tudi te večne »reforme«, vedno začenši z zdravstveno, katerih uspeh bi bilo mogoče dobro 'prodati' pred naslednjimi volitvami kot nekaj, kar naj bi prineslo dividende pri ljudskem glasovanju. Iz novejše politične zgodovine države pa je znano, da so takšni volilni dosežki doslej uspevali samo in edino vladam pokojnega Janeza Drnovška, po njem pa v tem tisočletju mandata ni ponovil noben premier več. Tudi ali zlasti zato, ker nihče ni razumel, da slovensko volilno telo preferira tako imenovani gradualizem namesto divjih, nepremišljenih in revolucionarnih potez, ta postopnost političnega korakanja naprej pa je mogoča samo z dovolj kompetentnimi vladnimi ekipami."

(Novinar Darijan Košir v komentarju za Dnevnikov Objektiv o tem, da vsaka nova vlada po volitvah prinese na površje novo vladajoče politično ime)