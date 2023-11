»Na vseh področjih, od politike do osebnih odnosov in prostega časa, podlegamo plemenski pregrehi«

IZJAVA DNEVA

"Točno to. Če pogledate, kaj se z vidika človeških možganov dogaja na spletu, boste zaznali novo tribalizacijo človeštva. Nazadujemo v starodavne plemenske skupnosti. Na vseh področjih, od politike do osebnih odnosov in prostega časa, podlegamo plemenski pregrehi. Predvčerajšnjim smo vstopili v ta krasni novi svet, poln priložnosti in informacij, anarhičen in svobodnjaški, potencialno vseveden, v dveh desetletjih pa se z družabnimi omrežji znajdemo z otroki, ki se zapirajo v mehurčke enako mislečih in čutečih, enako oblečenih, enako nališpanih, enakih okusov in vrednot, med sebi enakimi je drugačnež avtomatično krivoverec, čudak in odpadnik. Tej perverzni logiki digitalnega pobarbarjenja se moramo nekako upreti."

(Evolucionistični biolog in filozof znanosti Telmo Pievani v intervjuju za Delovo Sobotno prilogo o tem, da algoritem, ki obvladuje naše življenje, generira nove polarizacije in konflikte