Kdo si želi imeti osebnega zdravnika?

Zbiranje podpisov za novo zdravstveno zakonodajo

Resničnostni šov "Kdo si želi imeti osebnega zdravnika?"

Pri iniciativi Glas ljudstva so danes v okviru kampanje Ustavimo rušenje javnega zdravstva pred upravno enoto Bežigrad v Ljubljani pripravili resničnostni šov "Kdo si želi imeti osebnega zdravnika?"

Kot so zapisali pri iniciativi, so "namesto dveh milijonov, ki jih je Ministrstvo za obrambo nameravalo vložiti v promocijo vojske", za "manj kot 20 evrov izvedli resničnostni nagradni kviz, s katerim smo ponazorili katastrofalno situacijo v zdravstvu in realne stiske pacientov".

Trije "srečni zavarovanci" so se z odgovarjanjem na aktualna vprašanja o trenutni zdravstveni situaciji v Sloveniji potegovali za vse bolj luksuzno glavno nagrado: priložnost imeti osebnega zdravnika. "S satirično intervencijo smo odprli skrajno resno problematiko načrtnega rušenja javnega zdravstva ter širšo javnost povabili k oddaji overjenih podpisov za naš interventni zakon," so zapisali pri iniciativi.

V okviru kampanje trenutno namreč zbirajo podpise za vložitev Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o nujnih ukrepih za stabilizacijo zdravstvenega sistema. Med drugim z njim ponujajo rešitve za ključne težave javnega zdravstvenega sistema v Sloveniji: dostop do izbranega osebnega zdravnika za vse zavarovanke in zavarovance, omejitev dvojnih praks in prvi korak k izkoreninjenju dvoživkarstva, konec vladavine kapitala v javni mreži in krajšanje vrst namesto daljšanja in konec večletnega čakanja na diagnostiko in posege.

"Javnost si zasluži vsebinsko in poglobljeno predstavitev ključnih vprašanj, ki bodo oblikovala vso našo zdravstveno oskrbo v prihodnjih letih in desetletjih," so še zapisali in napovedali, da bodo jutri pripravili vseslovensko akcijo zbiranja podpisov. "Naši prostovoljci in prostovoljke bodo zbirali podpise v Ljubljani, Mariboru, Celju, Radovljici, Kranju, Izoli, Kopru, Slovenj Gradcu, Murski Soboti, Novi Gorici, Domžalah in na Vrhniki."