Valentin Hajdinjak / »Ker se nisem umaknil, je prišlo do medijskega konstrukta«

Odstop predsednika uprave Darsa

Valentin Hajdinjak

© Borut Krajnc

Valentin Hajdinjak, ki je v ponedeljek odstopil z mesta predsednika uprave Darsa, je zagotovil, da je družbo vodil odgovorno in zakonito, menjavo vodstva pa ocenjuje kot nenavadno. Kot je dejal, so mu letos večkrat namignili, da bi bilo dobro, da bi se umaknil. "Ker tega nisem storil, je prišlo do medijskega konstrukta," je poudaril.

Hajdinjak je danes v izjavi za javnost pred prostori Darsa v Ljubljani pojasnil, da se je za odstop odločil, ker se v razmerah, ki so nastale po objavi POP TV o domnevnem pobiranju podkupnin za posle z Darsom in sumu kartelnega dogovarjanja pri poslu avtovleke, ni dalo več delati.

Obsodil je po njegovem čudne prakse, ki so se jih v zadnjem obdobju šli predsednik nadzornega sveta Andrej Šušteršič in nekateri člani uprave. "Menjava je bila nenavadna. Če predsednik nadzornega sveta na seji komisije državnega zbora za nadzor javnih financ reče, da upravi zaupa in da uprava dela dobro, potem pa se to čez noč spremeni ... To me čudi," je izpostavil.

Dodal je, da so se Šušteršič in trije člani uprave, ki so bili imenovani v začetku letošnjega leta - Andrej Ribič, David Skornšek in Lidija Kegljevič Zagorc - sestajali za njegovim hrbtom v okrepčevalnici v Zbiljah, kjer da so se pogovarjali o njegovi zamenjavi. "To pa zame ni korporacijsko delovanje," je dejal Hajdinjak.

Šušteršič je medtem za portal N1 zanikal navedbe, da naj bi se skrivoma dobival s člani uprave in da naj bi skupaj snovali Hajdinjakovo zamenjavo. Kot je pojasnil, je bila tema neuradnega sestanka priprava poročila za SDH, Hajdinjaka pa ni povabil, ker je v primeru teh poslov potencialni osumljenec. Sam v tem ne vidi nič spornega; da se dobi s člani uprave, je njegova legitimna pravica, je dejal za portal.

Ob menjavi uprave v začetku leta je, kot je v izjavi dejal Hajdinjak, v upravi ostal, ker je družba delala dobro in ker je verjel, da se bo z novimi člani nadzornega sveta in uprave dalo delati dobro in izpeljati številne projekte, ki so pred družbo.

Danes je znova zavrnil vsakršno vpletenost v domnevno podkupovanje in kartelno dogovarjanje v družbi. "Jasno je, da se nisem z nikomer sestajal in da nisem prejel nobene podkupnine," je dejal in zagotovil, da je Dars vodil odgovorno in zakonito. Prepričan je, da bodo to pokazale tudi forenzične revizije, ki se jih, kot pravi, veseli.