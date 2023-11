ZDA / V Ohiu podprli pravico do splava

Pravica do splava je bila v ospredju torkovih volitev tudi drugje po ZDA

Volivci v ameriški zvezni državi Ohio so v torek na dveh referendumih večinsko podprli amandmaja k državni ustavi o pravici do splava in o legalizaciji marihuane. Pravica do splava je bila v ospredju torkovih volitev tudi drugje po ZDA, poročajo ameriški mediji.

Američani imajo vsake štiri leta novembra predsedniške volitve, na vsaki dve leti pa volitve v zvezni kongres in druge volitve ter referendume na državnih in lokalnih ravneh. Vmes v neparnih letih pa so novembra v posameznih zveznih državah in lokalnih skupnostih guvernerske, županske, volitve v ameriški kongres in druge volitve ter referendumi.

Oči ameriške javnosti so bile v torek uprte v Ohio, kjer je uspel še en referendum o zaščiti pravice do splava, odkar je vrhovno sodišče ZDA lani pravico na zvezni ravni ukinilo in jo predalo v odločanje zveznim državam. Po neuradnih izidih je za pravico do splava glasovalo okrog 55 odstotkov volivcev.

Kjer so republikanski državni kongresi skušali splav prepovedati, so se ženske organizirale in doslej vključno z Ohiom pripravile že sedem uspešnih referendumov za zaščito te pravice. Podobno naj bi novembra 2024 potekal referendum med drugim v Arizoni.

Predsednik ZDA Joe Biden pravi, da ga ankete, v katerih zaostaja za Donaldom Trumpom, ne skrbijo, med drugim zato, ker so se republikanci zaleteli glede pravice do splava. Ko referendumi potekajo skupaj z drugimi volitvami, se podpora splavu načeloma prenese v podporo demokratskim kandidatom, poroča NBC.

Splav je bil v torek osrednje vprašanje guvernerskih volitev v večinsko republikanskem Kentuckyju, kjer je demokrat Andy Beshear, ki zavrača poskuse državnega kongresa z republikansko večino za prepoved splava, osvojil drugi mandat.

Premagal je republikanca Daniela Camerona, ki je imel pred volitvami tako podporo Trumpa, ki je leta 2020 v Kentuckyju gladko ugnal Bidna, kot tudi podporo vodje senatne manjšine Mitcha McConnella.

Splav je bil tudi v mislih volivcev Virginije, ki so demokratom zagotovili večino v obeh domovih državnega kongresa, poroča CNN. Izid volitev je zaušnica republikanskemu guvernerju Glennu Youngkinu, ki ga je republikanska elita doslej pozivala, naj vstopi v predsedniško tekmo proti Trumpu.

Youngkin je pred dvema letoma osvojil guvernersko palačo s poudarjanjem pravic staršev v izobraževalnem procesu otrok, tokrat pa je po mnenju analitikov naredil napako, ko je obljubljal, da bo z republikansko večino v obeh domovih kongresa prepovedal splav po 15 tednu nosečnosti. Njegovih zakonodajnih ambicij je sedaj konec.

Biden in podpredsednica ZDA Kamala Harris sta sproti, ko so ameriške televizije razglašale zmagovalce volitev, izrekala čestitke demokratskim kandidatom, pa tudi volivcem Ohia, Virginije in drugih držav, kjer so zmagovala demokratska stališča.

Philadelphia je v torek dobila prvo temnopolto županjo, demokratko Cherelle Parker, na posebnih volitvah za zvezni kongres iz Rhode Islanda je zmagal temnopolti demokrat Gabe Amo, v Uvaldeju pa naslova županje ni uspelo osvojiti materi ene od ubitih deklic v lanskoletnem strelskem pokolu v Uvaldeju Kimberly Mata Rubio.

Republikanci so si med drugim oddahnili v Mississippiju, kjer demokratskemu sorodniku legendarnega pevca Elvisa Presleyja Brandonu Presleyju ni uspelo spodnesti guvernerja Tateja Reevsa. V Mississippiju demokrati niso osvojili guvernerskega položaja zadnjih 20 let.

Župane so v torek volili med drugim v Houstonu (Teksas), Orlandu (Florida)in Bridgeportu (Connecticut). V Boulderju v Koloradu in Santa Feju v Novi Mehiki so imeli referenduma o proračunski porabi za socialna stanovanja, v Tacomi v državi Washington pa referendum o prepovedi deložacij najemnikov v času zime in skozi šolsko leto.+

