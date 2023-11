Ukor poslanki palestinskega rodu zaradi kritik Izraela

Za resolucijo o izreku ukora, ki ne prinaša nobenih konkretnih posledic, je glasovalo 234, proti pa 188 poslancev

Predstavniški dom ameriškega kongresa je v torek izrekel ukor demokratki Rashidi Tlaib iz Michigana zaradi kritičnih izjav do Izraela in izrazov podpore Palestincem v času vojne med Hamasom in Izraelom. Tlaib je prva kongresnica palestinskega rodu v zgodovini ZDA.

Za resolucijo o izreku ukora, ki ne prinaša nobenih konkretnih posledic, je glasovalo 234, proti pa 188 poslancev. Za je glasovala velika večina republikancev razen štirih, ki se jim je pridružilo še 22 demokratov, poroča CNN.

Resolucijo je predlagal republikanec iz Georgie Rich McCormick, v njej pa med drugim piše, da Tlaib širi laži o bombardiranju palestinske bolnišnice v Gazi s strani Izraela.

Izrael zanika odgovornost za napad na bolnišnico 17. oktobra in tudi ameriški obveščevalci trdijo, da je najverjetneje šlo za ponesrečeno izstrelitev raket skrajnežev v Gazi proti Izraelu.

Tlaib je 25. oktobra na mediju X objavila, da se strinja s pozivom ZN po neodvisni preiskavi, ker ne more sprejeti izraelskega zanikanja napada kot dejstvo, saj imata tako izraelska kot ameriška vlada dolgo zgodovino zavajanja javnosti glede vojn in vojnih zločinov.

Judovska organizacija Antidefamacijska liga je izpostavila, da Tlaib večkrat ponavlja geslo: "Od reke do morja, Palestina bo svobodna", kar naj bi bil izraz antisemitizma, ki ga med drugim uporablja tudi Hamas.

"Sramota je, da se moji kolegi bolj osredotočajo na to, da me v času, ko je število mrtvih v Gazi preseglo 10.000 utišajo, kot pa na reševanje življenj. Številni so mi dokazali, da jim enostavno ni mar za palestinska življenja, vendar jim ne skušam preprečiti izjav ali dejanj."



Rashida Tlaib

Tlaib je na mediju X zapisala, da gre za klic za svobodo, človekove pravice in miroljubno sožitje, ne za za klic k smrti, uničenju in sovraštvu, kot trdijo kritiki. Vendar pa je zaskrbljenost nad njeno uporabo gesla izrazil tudi vodja demokratske manjšine v predstavniškem domu kongresa Hakeem Jeffries iz New Yorka.

McCormickova resolucija o ukoru navaja, da je geslo splošno priznano kot genocidni poziv k nasilnemu uničenju države Izrael. Kongresnik je potem na mediju X objavil, da začasno zapira svojo pisarno v Georgii zaradi resnih groženj z nasiljem, vendar jih ni objavil.

"Namesto, da bi priznali perspektivo edine palestinske Američanke v kongresu, kolegi izkrivljajo moja stališča in polnijo resolucije z lažmi," je dodala in poudarila, da je vedno znova obsodila dejanja Hamasa in izraelske vlade ter žalovala tako za palestinskimi kot izraelskimi žrtvami.

