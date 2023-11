»Gaza bo demilitarizirano območje«

Izrael s prevzemom odgovornosti za varnost na območju Gaze po koncu vojne s Hamasom ni mislil na vnovično zasedbo območja

Član izraelskega vojnega kabineta je v pogovoru za ameriško televizijsko mrežo MSNBC v torek dejal, da izraelski premier Benjamin Netanjahu s prevzemom odgovornosti za varnost na območju Gaze po koncu vojne s Hamasom ni mislil na vnovično zasedbo območja. Minister za strateške zadeve Ron Dermer je pojasnil, da bo Gaza demilitarizirano območje.

Potem ko je Netanjahu v torek za ameriško televizijo ABC napovedal, da bo Izrael po končani vojni za nedoločeno obdobje prevzel odgovornost za varnost na območju Gaze, je Dermer pojasnil, da s tem ni mislil na ponovno zasedbo Gaze, od koder se je Izrael umaknil pred 18 leti.

"Izrael se je z območja Gaze povsem umaknil pred 18 leti, nato pa ga je zasedla teroristična država. Tega očitno ne moremo ponoviti. Potem ko Hamas ne bo več na oblasti in po uničenju njegove infrastrukture bo Izrael moral za nedoločen čas prevzeti odgovornost za celotno varnost," je dejal Dermer, bivši veleposlanik Izraela v ZDA, ki je blizu Netanjahuju, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Priznal je, da še ni jasno, kako naj bi Izrael izvajal to odgovornost. Za britanski BBC pa je dejal, da bo Izrael zagotavljal, da bo Gaza ostala demilitarizirano območje in da bo izraelska vojska tam izvajala varnostne operacije v primeru terorističnih groženj. Poudaril pa je, da pa ne bo šlo za okupacijo.

To je dejal, potem ko so ZDA v odzivu na Netanjahujevo napoved v torek izrazile nasprotovanje novi dolgoročni izraelski zasedbi Gaze. To je palestinsko ozemlje in bo ostala palestinsko ozemlje, je dejal tiskovni predstavnik State Departmenta Vednat Patel.

"Izrael se je z območja Gaze povsem umaknil pred 18 leti, nato pa ga je zasedla teroristična država. Tega očitno ne moremo ponoviti. Potem ko Hamas ne bo več na oblasti in po uničenju njegove infrastrukture bo Izrael moral za nedoločen čas prevzeti odgovornost za celotno varnost."



Ron Dermer,

minister za strateške zadeve

Tiskovni predstavnik Bele hiše John Kirby pa je na novinarski konferenci povedal, da se z izraelskimi kolegi aktivno pogovarjajo o tem, kako naj bo območje Gaze videti po koncu vojne. Dejal je, da predsednik ZDA Joe Biden vztraja, da ponovna izraelska zasedba ni dobra rešitev, medtem ko "ni nobenega dvoma, da Hamas ne more biti del enačbe".

Tiskovni predstavnik Hamasa Abdel Latif al Kanu je na Telegramu izjavo Kirbyja o prihodnosti Gaze brez Hamasa označil za fantazijo. "Naši ljudje so v simbiozi z odporom in le oni bodo odločali o svoji prihodnosti," je dejal.

Dermer pa je glede tega, kdo bo po koncu vojne upravljal Gazo, dejal, da se bo mogoče pogovarjati, "če bo to palestinska sila, ki bo Gazo upravljala za dobrobit njenih prebivalcev in ne bo želela uničiti Izraela", poroča AFP.

Izrael je območje Gaze in Zahodni breg zasedel po šestdnevni vojni leta 1967. Po 38 letih okupacije se je iz Gaze in dela Zahodnega brega umaknil avgusta 2005. Na palestinskih območjih so nato leta 2006 potekale parlamentarne volitve. Na njih je zmagal Hamas, a ni mogel izvajati oblasti, zato je junija 2007 na območju Gaze izvedel nasilen prevzem oblasti, potem ko je v tednu dni bojev porazil sile gibanja Fatah palestinskega predsednika Mahmuda Abasa.

FFAFeqjOGsk

GuyDrnRMDhU