»Pripravljeni smo okrepiti komunikacije in dialog z ZDA na vseh ravneh«

Kitajska je pripravljena izboljšati odnose in okrepiti dialog z ZDA

Kitajska je pripravljena izboljšati odnose in okrepiti dialog z ZDA na vseh ravneh, je danes dejal kitajski podpredsednik Han Zheng pred predvidenim srečanjem kitajskega in ameriškega predsednika Xi Jinpinga in Joeja Bidna prihodnji teden v San Franciscu.

Han je na gospodarskem forumu Bloomberga v Singapurju dejal, da so nedavna srečanja med Pekingom in Washington na visoki ravni poslala pozitivne signale, ki kažejo, da se odnosi med državama izboljšujejo, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"Pripravljeni smo okrepiti komunikacije in dialog z ZDA na vseh ravneh, razvijati sodelovanje, ki bo koristno za obe državi, ustrezno obvladovati razlike in skupaj reševati globalne izzive," je dejal.

Odnosi med Washingtonom in Pekingom so se v zadnjih letih močno poslabšali zaradi številnih vprašanj, med drugim nadzora izvoza, spoštovanja človekovih pravic in nacionalne varnosti.

Vendar pa se zdi, da sta strani pripravljeni popraviti odnose, saj je Washington letos v Peking poslal že več visokih predstavnikov.

Biden je pred pričakovanim srečanjem s Xijem, ki naj bi potekalo ob robu vrha foruma azijsko-pacifiškega gospodarskega sodelovanja (Apec) v San Francisco prihodnji teden, izrazil pričakovanje, da bo njun pogovor konstruktiven.

Peking srečanja še ni potrdil, je pa Han danes ponovil Xijevo stališče, da so odnosi med Kitajsko in ZDA odločilnega pomena za človeštvo. "Svet je dovolj velik, da se lahko državi skupaj razvijata in uspevata," je dejal.

