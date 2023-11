Sindikati sporočajo vladi / »Dovolj je zavlačevanja!«

V pogajalski skupini dela sindikatov javnega sektorja zahtevajo takojšnje nadaljevanje pogajanj o prenovi plačnega sistema in odpravi plačnih nesorazmerij. Če premika v pogajanjih ne bo, napovedujejo stopnjevanje aktivnosti.

Jakob Počivavšek

© Uroš Abram

V pogajalski skupini dela sindikatov javnega sektorja, ki jo vodi Jakob Počivavšek, zahtevajo takojšnje nadaljevanje pogajanj o prenovi plačnega sistema in odpravi plačnih nesorazmerij. Opozarjajo, da so razlogi za zastoj v pogajanjih izključno na vladni strani. Če premika v pogajanjih ne bo, napovedujejo stopnjevanje aktivnosti v decembru.

Predstavniki sindikatov so novinarsko konferenco pripravili zjutraj pred vladnim poslopjem, kjer se je sicer zatem začelo srečanje vodstev koalicijskih strank. Kot je dejal Počivavšek, je šlo na nek način za protestno novinarsko konferenco. "Tako javnosti kot vladi želimo namreč sporočiti, da je dovolj zavlačevanja v pogajanjih za prenovo sistema plač v javnem sektorju in odpravo plačnih nesorazmerij," je poudaril.

Zavrnil je, da so sindikati tisti, ki se ne želijo pogajati. Po njegovih besedah si sindikati želijo, da bi se ta nemudoma nadaljevala. Res pa je, da zahtevajo umik člena v zakonu o izvrševanju državnega proračuna, "s katerim je vlada enostransko preprečila pogajanja o usklajevanju vrednosti plačnih razredov v letu 2024", je pojasnil.

Ne glede na to, ali bo prišlo do sprememb v sestavi vlade, pričakujejo, da bo vladi oz. njenim pogajalcem podeljen poln mandat za nadaljevanje pogajanj in sklenitev sporazuma ter da bodo upoštevane zahteve sindikatov.

V izjavi za javnost so med svojimi zahtevami navedli, da se vrednost plačnih razredov z marcem prihodnje leto uskladi z višino inflacije v letu 2023, da se odpravi plačna nesorazmerja na način, da se uvrstitve delovnih mest v javnem sektorju poviša za šest plačnih razredov glede na uvrstitve v dogovoru iz leta 2018 ter da se nov plačni sistem, vključno s plačno lestvico, na kateri se prvi plačni razred začne na ravni minimalne plače, v celoti implementira najpozneje do 30. junija 2025.

Skupaj s pričakovanji o takojšnjem nadaljevanju pogajanj pa po Počivavškovih besedah tudi sporočajo, da v sindikatih že poteka odločanje o zaostrovanju sindikalnih aktivnosti, ki bi potekale v decembru.