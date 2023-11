Stavka po letu dni »mrtvega teka«

Na upravnih enotah se 15. novembra obeta stavka

Na upravnih enotah se sredi novembra obeta stavka. Kot je danes sporočil predsednik Sindikata državnih organov Slovenije Frančišek Verk, so po letu dni "mrtvega teka" dogovarjanj za izboljšanje položaja zaposlenih na upravnih enotah prišli do točke, ko so vladi oz. ministrstvu za javno upravo za 15. november napovedali stavko.

Na novinarski konferenci, ki jo je pogajalska skupina dela sindikatov javnega sektorja zjutraj pripravila pred vladnim poslopjem, je Verk pojasnil, da bodo stavkali na večjem številu upravnih enot, med njimi tudi obeh največjih in najbolj obremenjenih, ljubljanski in mariborski.

Na vladni strani imajo po njegovih besedah še teden dni časa, da se z njimi sestanejo in poiščejo rešitev, da stavka morda ne bo potrebna.

"Servis države mora delovati. Zaenkrat pa je to delovanje na nek način ogroženo."



Frančišek Verk,

predsednik Sindikata državnih organov Slovenije

"A neko jasno, odmerjeno opozorilo vladi mora biti," je prepričan. Pri tem je Verk spomnil, da že več let opozarjajo na veliko obremenjenost zaposlenih na upravnih enotah, zlasti na oddelku za tujce, kjer se je število zadev enormno povečalo. Temu ustrezno mora po njegovih besedah država poskrbeti za zadostno število zaposlenih, ki se ukvarjajo s temi zadevami. Da bi pridobili nove zaposlene, pa je tem treba zagotoviti primerno plačilo. Za minimalno plačo se namreč po Verkovih besedah nihče ne bo želel zaposliti, če lahko "v sosednji trgovini zasluži 500 evrov neto več".

Verk je sicer danes opozoril, da skoraj vsi uslužbenci javne uprave države in lokalnih skupnosti, ki opravljajo dela in naloge, za katere se zahteva srednješolska izobrazba, prejemajo minimalno plačo. V službe državnih organov ne prihaja več dovolj ljudi. Med drugim po njegovih navedbah primanjkuje pravosodnih policistov v zaporih, referentov v upravnih enotah, kontrolorjev v finančni upravi. Ob upravnih enotah pa je kot alarmantno izpostavil še stanje v zaporih.

