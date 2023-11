Vse globlja humanitarna kriza v Gazi

Zunanji ministri držav skupine sedmih najbogatejših gospodarstev na svetu G7 so izrazili podporo vzpostavitvi humanitarnih premorov in koridorjev na območju Gaze

Zunanji ministri držav skupine sedmih najbogatejših gospodarstev na svetu G7 so danes izrazili podporo vzpostavitvi humanitarnih premorov in koridorjev na območju Gaze, da bi omogočili dostavo nujne humanitarne pomoči prebivalcem te oblegane palestinske enklave ter olajšali gibanje civilistov in izpustitev talcev, ki jih je zajel Hamas.

Ministri so po pogovorih v japonski prestolnici Tokio v skupni izjavi priznali "pravico Izraela do obrambe v skladu z mednarodnim pravom" in ob tem izpostavili pomen zaščite civilistov, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"Izpostavljamo, da je potrebno nujno ukrepati za rešitev vse globlje humanitarne krize v Gazi," so še zapisali v skupni izjavi. Niso pa pozvali k prekinitvi ognja, ki je običajno del političnega procesa, navaja britanski BBC.

Iran so pozvali, naj ne podpira skrajnega palestinskega gibanja Hamas, ki nadzira območje Gaze in je 7. oktobra v napadih na Izrael pobil 1400 ljudi in zajel okoli 240 talcev ter sprožil sedanjo vojno z Izraelom. Pozvali so ga tudi, naj ne podpira šiitskega gibanja Hezbolah, ki ima velik političen in vojaški vpliv v Libanonu, podpira pa Hamas.

Teheran so še pozvali, naj ne stori ničesar, kar bi vplivalo na destabilizacijo razmer na Bližnjem vzhodu.

Zunanji ministri so zagotovili tudi, da bo skupina G7 ostala enotna v trdni podpori Ukrajini pri soočanju z rusko invazijo ne glede na trenutne mednarodne razmere.

Potrdili so namero po nadaljnji uvedbi ostrih sankcij proti Moskvi ter pospešitvi prizadevanj za srednjeročno in dolgoročno obnovo Ukrajine.

Kitajsko so pozvali, naj ne pomaga Rusiji v vojni proti Ukrajini, naj pritisne na Moskvo, da konča to vojaško agresijo, kot tudi k podpori pravičnega in trajnega miru v Ukrajini. Pozdravili so sodelovanje Pekinga v mirovnem procesu pod vodstvom Kijeva. Zunanjim ministrom se je prek video konference pridružil tudi ukrajinski zunanji minister Dmitro Kuleba, poroča AFP.

Japonska zunanja ministrica Yoko Kamikawa je pred tem izpostavila, da je pomembno, da G7 mednarodni skupnosti jasno pokaže, da kljub naraščanju napetosti na Bližnjem vzhodu njeni zavezanosti podpori Ukrajini "ne bo nikoli zmanjkalo moči".

Članice skupine G7 so Kanada, Francija, Nemčija, Italija, Japonska, Združeno kraljestvo ter ZDA.

