»Vsi želimo čim prej končati konflikt in čim bolj zmanjšati trpljenje civilistov«

Blinken o ključnih elementih za mir v Gazi

ZDA nasprotujejo ponovni izraelski zasedbi Gaze po koncu vojne s skrajnim palestinskim gibanjem Hamas, prav tako pa so proti prisilnemu izgonu Palestincev s tega območja, je v Tokiu danes dejal ameriški državni sekretar Antony Blinken, ki je predstavil pogoje za končanje spopadov in vzpostavitev trajnega miru med Izraelom in Palestinci v Gazi.

Blinken je danes ob koncu srečanja zunanjih ministrov skupine sedmih gospodarsko najmočnejših držav (G7) v Tokiu predstavil "ključne elemente", ki so po mnenju Washingtona potrebni za vzpostavitev "trajnega miru in varnosti".

Po mnenju ZDA je eden od predpogojev ta, da ni prisilnega razseljevanja Palestincev iz Gaze. "Ne zdaj, ne po vojni," je dejal Blinken.

"Zagotoviti moramo tudi, da nobena teroristična grožnja ne more priti z Zahodnega brega."



Antony Blinken,

ameriški državni sekretar

Med pogoji, ki jih je še omenil, je tudi, da ni ponovne zasedbe Gaze po koncu konflikta, nobenega "poskusa blokade ali obleganja Gaze" ali kakršnega koli "zmanjšanja ozemlja Gaze". Prav tako se Gaze ne bi smelo uporabljati kot "platformo" za terorizem ali druge nasilne napade, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"Zagotoviti moramo tudi, da nobena teroristična grožnja ne more priti z Zahodnega brega," je dodal.

Kot je ob tem še pojasnil Blinken, se ZDA strinjajo, da se ni mogoče vrniti v čas pred napadi Hamasa.

Ameriški državni sekretar pri tem ni pozval k takojšnji prekinitvi ognja, je pa opozoril, da so tisti, ki zdaj pozivajo k premirju, dolžni pojasniti, kako ravnati z usodo talcev in Hamasovo jasno izraženo namero, da ponovi napad, kot je bil tisti 7. oktobra na Izrael. V njem je bilo ubitih 1400 ljudi, islamisti pa so zajeli tudi okoli 240 ljudi.

"Vsi želimo čim prej končati konflikt in čim bolj zmanjšati trpljenje civilistov," je dejal Blinken po poročanju AFP.

