»Politiki, ki se poimenujejo levi, čeprav morda to sploh niso«

IZJAVA DNEVA

"Zakaj tako zlahka opustimo upravičena pričakovanja in se zadovoljimo s politiki, ki se poimenujejo levi, čeprav morda to sploh niso? Delitev družbe na leve in desne je nekaj najbolj destruktivnega, v kar smo privolili. Levi in desni se ne gledata več kot (so)človeka z drugačnimi stališči, ampak kot poosebljeno zlo, ki ga je treba očistiti. In to je nevarno. Za zdaj so posledice tega, da naš stroj za gradnjo stanovanj ne gradi, kot bi bilo treba, da še vedno uničujemo okolje in prispevamo k naravnim katastrofam, da smo ujetniki osebnega prometa in posledic negativne gentrifikacije, koruptivnega urbanizma, kapital pa preganjamo, namesto da bi ga usmerjali. Zato je pomembno, da ohranimo pričakovanja in zahtevamo obljubljeno."

(Arhitekt in publicist Matevž Granda v Delovi kolumni o tem, da vzroke za nedelujoče stanovanjske politike radi iščemo v pojmih, kot so neoliberalizem, gentrifikacija in kapitalizem)