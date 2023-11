Golob / »Rekonstrukcija vlade je izhod v sili«

Premier je po sestanku vrha koalicije dejal, da vlada ostaja enotna in trdna

Urška Klakočar Zupančič, Robert Golob, Luka Mesec, Tanja Fajon, Asta Vrečko in drugi iz vrst koalicije po zmagi na referendumih

© Željko Stevanić

Predsednik vlade Robert Golob je današnji pogovor vodstev koalicijskih strank označil kot konstruktiven, spoštljiv, mestoma tudi analitično kritičen. Skupni zaključek je bil, da koalicija ostaja enotna in trdna, je dejal. Pogovorili so se o prioritetah in večji učinkovitosti, o rekonstrukciji vlade pa po njegovih besedah danes niso govorili.

Kot je dejal Golob, so se pogovarjali, kako nadgraditi delovanje celotne koalicije in posredno tudi vlade, "da bomo še bolj uspešni, bolj učinkoviti in predvsem, da bodo ljudje na eni strani lahko živeli v bolj varni državi, na drugi strani pa tudi imeli bolj stabilne politične in predvidljive razmere".

Cilji iz koalicijske pogodbe po zagotovilih prvakov koalicijskih strank ostajajo nespremenjeni. A se obenem morajo hitro odzivati tudi na krizne razmere, na katere ne morejo vplivati, kot so vojna v Ukrajini, energetska kriza in poplave. Premier je prepričan, da se je na teh področjih vlada že izkazala za operativno in tudi uspešno. Danes pa so se pogovorili o tem, kako v takih razmerah še izboljšati delovanje koalicije in vlade.

Pojasnil je, da ravno krize prispevajo tudi k temu, da morajo klasično delovanje, kot so si ga zastavili pred letom in pol, nadgraditi. Ukrepov za izboljšanje delovanja v kriznih razmerah, o katerih so govorili, je po njegovih besedah veliko in rekonstrukcija vlade je le eden od načinov, oz. "izhod v sili". Na vrsto pa bi prišla šele, če z vsemi drugimi izboljšavami ne bi uspeli.

Po Golobovih besedah je rekonstrukcija vlade tako zadnji korak, ker je tudi najbolj dolgotrajen, saj zahteva spremembo zakona. Izpraznjena ministrska mesta bodo popolnjena v zakonskih rokih, najverjetneje do konca tega meseca, je napovedal.

S sestankom sta bili zadovoljni tudi predsednica SD, zunanja ministrica Tanja Fajon in koordinatorica Levice, ministrica za kulturo Asta Vrečko, ki sta ocenili, da je šlo za odprt pogovor s koalicijskimi partnerji.

Fajon je poudarila, da so izmenjali poglede ne le na samo delovanje vlade, ampak tudi na odnose med njimi in postavili "dobre, trdne temelje za naprej". Po besedah Vrečko vsi trije ostajajo trdni partnerji v koaliciji in stojijo za zavezami, ki so jih dali ljudem junija lani ob nastopu vlade.

Golob je poudaril, da je bil ključen cilj ob odhodu na volitve, "da želimo živeti v normalni državi" in da so v tej smeri delovali celo lansko leto in še tudi večino letošnjega leta. Kar zadeva ostale prioritete in cilje, ki so jih zapisali tudi v koalicijsko pogodbo, pa so že ob nastopu vlade pojasnili, da so ambiciozni in da jih lahko uresničijo v dveh mandatih. "Seveda se zavedamo vseh izzivov, s katerimi se sooča slovenska družba, vendar pričakovati rešitev čez noč ni realno," je pojasnil.

Kot je dodal, pa to ne pomeni, da bežijo od posamičnih zavez. Po Golobovih besedah mora vlada delovati "dualno", mora biti tako odzivna kot tudi vztrajna. Nekateri resorji so bistveno bolj obremenjeni in se morajo hitro odzivati na zunanje okoliščine, medtem ko so drugi "nekoliko daleč od oči", a nadaljujejo s konstantnim in vztrajnim delom na dolgoročnih spremembah, je poudaril premier.

Fajon je pojasnila, da so začrtali bolj intenzivno delo na koalicijskih zavezah. To bo po njenih besedah bodisi "neke vrste koalicijski semafor ali skupno pregledovanje koalicijske pogodbe". Sicer pa so v koaliciji zatrjujejo, da področje zdravstva ostaja v vrhu prioritet.