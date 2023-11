Razmislite o svojih potovalnih navadah

S spletnim kalkulatorjem si lahko izračunate stroške avtomobila in količino izpustov, ki jih povzročijo, ter izberete bolj trajnostno pot

V okoljski organizaciji Focus, ki je koordinator gibanja Evropski podnebni pakt v Sloveniji, začenjajo akcijo ozaveščanja, s katero spodbujajo k premisleku o vsakodnevnih potovalnih navadah. Posameznike vabijo, da si s spletnim kalkulatorjem izračunajo stroške avtomobila in količino izpustov, ki jih povzročijo, ter izberejo bolj trajnostno pot.

Spletni kalkulator je orodje, ki omogoča izračun dnevnih, mesečnih in letnih stroškov, ki jih prinašajo nakup, vzdrževanje in uporaba avtomobila. Prek vnosa podatkov o mesečnih prihodkih kalkulator ponudi tudi izračun, koliko dni na teden oziroma mesecev na leto mora posameznik delati, da pokrije stroške svojega vozila, prav tako pa posameznik izve, koliko izpustov ogljikovega dioksida povzroči na letni ravni s svojim avtomobilom, so danes sporočili iz Focusa.

Ob tem so predstavili primer povprečnega modela avtomobila s povprečno porabo 6,3 litra na sto kilometrov in 12.600 prevoženimi kilometri na leto. V tem primeru avtomobil okvirno stane 3700 evrov na leto oz. deset evrov na dan. Ob povprečnem dohodku z dodatkom za prevoz na delo (skupaj približno 1600 evrov) posameznik za avtomobil dela dan in pol v tednu, v enem letu pa proizvede 1700 kilogramov ogljikovega dioksida, "kar je trikrat preveč za posameznika na področju mobilnosti, če se želimo izogniti katastrofalnim posledicam podnebnih sprememb", so navedli.

Prometni sektor v Sloveniji v ozračje izpusti 33 odstotkov izpustov toplogrednih plinov in je največji vir izpustov toplogrednih plinov. Podatki kažejo, da so se izpusti toplogrednih plinov iz prometa v obdobju 1986-2019 v Sloveniji skoraj potrojili.

Kot navaja Evropski zeleni dogovor, s katerim se je Evropa leta 2019 zavezala skupnemu cilju, da postane prva podnebno nevtralna celina na svetu do leta 2050, pa bo v prihodnjih letih za dosego ciljev nevtralnosti potrebno 90-odstotno zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov iz prometa, so spomnili v Focusu pred svetovnim dnevom trajnostnega prometa, ki ga obeležujemo 26. novembra.

Posameznike zato spodbujajo, da se namesto za nakup avtomobila raje odločijo za najem (električnega) avtomobila ali deljenje avtomobila s prijatelji ali sorodniki. Spodbujajo tudi k delu od doma vsaj enkrat tedensko, če je to možno, in izogibanju letalskim prevozom, ki so ogljično najintenzivnejši način potovanja. V primeru, ko najnujnejše poti ni mogoče opraviti brez lastniškega avtomobila, pa naj se posamezniki, kot pravijo v organizaciji, potrudijo svojo pot povezati z javnim prometom.

V okviru evropskega gibanja se bo v Sloveniji v prihajajočih mesecih pod okriljem organizacije Focus zvrstilo več aktivnosti in pobud, ki bodo sledile osrednjemu cilju podnebnega pakta - povečati ozaveščenost o podnebnih vprašanjih in ukrepih EU, povezati državljane in organizacije, ki delujejo na področju podnebja, ter jim pomagati, da se učijo drug od drugega.