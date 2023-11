Zgodba o čudaški družini Brewster

Premiera komedije Arzenik in stare čipke Josepha Kesselringa v režiji Nine Ramšak Marković

© Peter Giodani

Na Mali sceni Mestnega gledališča ljubljanskega bo, danes ob 20. uri premiera komedije Arzenik in stare čipke Josepha Kesselringa v režiji Nine Ramšak Marković. Več kot osemdeset let staro besedilo o čudaški družini Brewster je prevedla Alenka Klabus Vesel, priredil ga je Milan Ramšak Marković, ki je tudi dramaturg uprizoritve.

Mortimer Brewster, gledališki kritik, ki sicer sovraži gledališče, z zaročenko Elaine obišče svoji teti Abby in Martho. Po naključju odkrije, da sta ti dve nadvse dobrodušni in ustrežljivi gospodični v bistvu serijski morilki, ki iz prijaznosti in z najboljšimi nameni zastrupljata in spravljata s sveta osamljene in nesrečne starejše gospode. Trdno prepričani, da opravljata dobro delo, jih s pomočjo duševno neuravnovešenega Mortimerjevega brata Teddyja pokopavata v kleti. Teddy si domišlja, da je predsednik Roosevelt, in verjame, da v Panami pokopava žrtve rumene mrzlice. Stvari se še dodatno zapletejo, ko se pojavi tretji brat Jonathan. Ta je »pravi« okrutni morilec in nevaren psihopat. Skupaj s prav tako blaznim dr. Einsteinom, plastičnim kirurgom, ki Jonathanu vsako leto spremeni obraz, je nedavno pobegnil iz sanatorija. Vmeša se še policist O'Hara, ki pa ga veliko bolj kot razvozlavanje umorov zanima pisanje gledaliških iger …

Člane bizarne newyorške družine Brewster bi lahko opisali kot nekakšne davne prednike Addamsovih. In besedilo je presenetljivo blizu današnjemu svetu – svetu tabloidnih zgodb o serijskih morilcih, psihopatih, zastrupljevalcih in posameznikih, ki si s plastičnimi operacijami spreminjajo obraze. Ameriški dramatik Joseph Kesselring (1902–1967) je zaslovel prav s to igro, ki je bila krstno in zelo uspešno uprizorjena na Broadwayu leta 1941. Nepozaben pa je tudi film iz leta 1944 s Caryjem Grantom v glavni vlogi.

"Zgodba o tem besedilu je v nekem smislu tudi zgodba o gledališču 20. stoletja, kajti Arzenik je doživel toliko uprizoritev in ponovitev, da je hitro postal eno od velikih občih mest komičnega teatra zahodnega sveta. Zdi se, da je ton te črnohumorne igre zadel popolno razmerje med nesramnostjo in neškodljivo zabavo, tako da se mu je – čeprav se ukvarja s tako morbidnimi temami, kot so množični umori – posrečilo ostati v okvirih dobrega meščanskega okusa. In prav ta komična poanta iz naslova – da dve neskončno simpatični stari gospe iz ljubeznivosti ubijata svoje goste – je bila glavno in pogosto edino izhodišče večine uprizoritev te igre;" je zapisal avtor priredbe in dramaturg Milan Ramšak Marković.

Igrajo Judita Zidar, Mirjam Korbar, Gašper Jarni, Matevž Sluga AGRFT, Filip Samobor, Matic Lukšič, Klara Kuk k. g., Jožef Ropoša, Jaka Lah, Tomo Tomšič in Tanja Dimitrievska.

Za likovno podobo uprizoritve so poskrbeli scenograf Igor Vasiljev, kostumografka Tina Pavlović, oblikovalec svetlobe Andrej Koležnik in oblikovalka maske Anja Blagonja. Pri nastajanju uprizoritve so sodelovali tudi lektorica Barbara Rogelj, oblikovalec zvoka Matija Zajc, asistent dramaturga Tilen Oblak in asistentka kostumografke (študijsko) Zala Žagar.