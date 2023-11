Zelenski / »Prizadevamo si, da bi naša zvezda zasijala v krogu zvezd na zastavi EU«

V Ukrajini medtem obeležujejo 10. obletnico začetka prodemokratičnih protestov, ki jih je ukrajinski predsednik Zelenski označil za prvo zmago v vojni z Rusijo

Nemški obrambni minister Boris Pistorius je med današnjim nenapovedanim obiskom v Kijevu Ukrajini zagotovil nadaljnjo podporo Nemčije v boju proti Rusiji. V Ukrajini medtem danes obeležujejo 10. obletnico začetka prodemokratičnih protestov na trgu Majdan, ki jih je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski označil za prvo zmago v vojni z Rusijo.

"Ponovno sem tukaj, najprej zato, da obljubim nadaljnjo podporo, pa tudi zato, da izrazim našo solidarnost in globoko povezanost ter občudovanje pogumnega, drznega in dragega boja, ki se tukaj bije," je dejal Pistorius in v luči obletnice protestov na trgu Majdan v središču Kijeva položil cvetje.

Nemški minister ima poleg srečanja z Zelenskim med drugim na programu sestanek z ukrajinskim notranjim ministrom Rustemom Umerovom, obiskal pa naj bi tudi vojaški center za usposabljanje, poročajo tuje tiskovne agencije.

"Zgodila se je prva zmaga v sedanji vojni. Zmaga proti brezbrižnosti. Zmaga poguma. Zmaga revolucije dostojanstva."



Volodimir Zelenski,

ukrajinski predsednik

"Zgodila se je prva zmaga v sedanji vojni. Zmaga proti brezbrižnosti. Zmaga poguma. Zmaga revolucije dostojanstva," pa je v izjavi ob 10-letnici začetka protestov, ki so nato leta 2014 pripeljali do strmoglavljenja proruskega predsednika Ukrajine Viktorja Janukoviča, poudaril Zelenski.

Protesti na trgu Majdan so izbruhnili po tem, ko Janukovič ni izpolnil obljube in podpisal pridružitvenega sporazuma med Ukrajino in EU. "Iz leta v leto, korak za korakom, si prizadevamo, da bi naša zvezda zasijala v krogu zvezd na zastavi EU," je še dejal ukrajinski predsednik in pohvalil napredek svoje države na poti v EU.

To je drugi obisk Pistoriusa v Kijevu, odkar je v začetku leta postal obrambni minister. V Kijevu se mudi le dan po tem, ko je ukrajinsko prestolnico nenapovedano obiskal ameriški obrambni minister Lloyd Austin in Ukrajini zagotovil nadaljnjo podporo ZDA. Nemčija je sicer za ZDA druga največja dobaviteljica vojaške pomoči Ukrajini.

nqyIRLzeTzQ