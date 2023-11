Animateka / Letos tudi virtualna resničnost

Jubilejni 20. mednarodni festival animiranega filma bo letos v Ljubljani potekal od 27. novembra do 3. decembra

Belo plastično nebo

Od 27. novembra do 3. decembra bo v Ljubljani potekal 20. mednarodni festival animiranega filma Animateka, ki je ob tej priložnosti dobil nov tekmovalni sklop animacije VR (virtualne resničnosti). Na odprtju festivala, ki bo 27. novembra ob 20.30 v Kinodvoru, se bodo z izbrano animacijo poklonili spominu na Paula Busha, predstavili bodo retrospektivo o zgodovini kolaža in filmski program po izboru festivalske žirije.

Vodja festivala Igor Prassel je na novinarski konferenci povedal, da so se ob jubilejni izdaji ozrli v preteklost. Kot je ugotovil, so ob peti ediciji dodali tekmovalni program Slon za najmlajša občinstva in ob deseti izdaji še tekmovalni program Mladi talenti Evrope, posvečen študentom evropskih akademij.

Letošnja izdaja bo poleg omenjenih dveh tekmovalnih programov in glavnega tekmovalnega programa, v katerega uvrščajo produkcijo iz srednje in vzhodne Evrope s poudarkom na avtorski animaciji, razširjena na tekmovalni program navidezne resničnosti, v katerem bodo prikazali šest nagrajenih potopitvenih izkušenj, ki bodo tekmovale za nagrado žirije, med njimi tudi prvi VR film slavnega japonskega animatorja Kojija Yamamure Kvartet v mojem ušesu.

Programske stalnice, kot sta Svetovni jagodni izbor z opaženimi animiranimi filmi iz zahodne Evrope, obeh Amerik in Azije ter Kinotripov Svetovni jagodni izbor s filmi na teme ekologije, vojn in spolne identitete, so ohranili. Ker pa je Animateka del mreže Animation Festival Network, v kateri sodelujejo s podobnimi festivali s Hrvaške, Češke, Slovaške in Romunije, bodo prikazali še nov projekt AFN predstavlja, namenjen spodbujanju ustvarjalnosti in promociji avtoric.

Na Animateki vsako leto prikažejo tudi izbrane animirane celovečerce. Letos bodo premierno prikazali sedem animiranih celovečercev. Slepa vrba, speča ženska, celovečerni prvenec skladatelja, slikarja in filmskega avtorja Pierra Földesa, je odlična priredba kratkih zgodb slavnega japonskega pisatelja Harukija Murakamija. Madžarski ustvarjalni tandem Tibor Bánóczki in Sarolta Szabó bo predstavil prvenec Belo plastično nebo, znanstvenofantastično epsko distopijo v tehniki rotoskopije.

HS-zg2-0rqU

F5XeXNFNHQA

Nemški režiser Martin Hans Schmitt je bil leta 2018 gost filmskega festivala v glavnem mestu Severne Koreje, to izkušnjo pa je prelil v 3D stereoskopski dokumentarno-animirani film Kako sem preživel filmski festival v Pjongjangu. V filmu kitajskega avtorja Liuja Jiana Likovna akademija 1994 bomo odpotovali v študentsko naselje likovne akademije v Hangdžovu in spremljali življenjske zgodbe mladih slikarjev, razpetih med tradicijo in sodobnost. Veliki zmagovalec letošnjega festivala v Annecyju, Linda hoče piščanca!, je celovečerec za mlade in stare. Režiserja Chiara Malta in Sébastien Laudenbach v njem pričarata edinstven vizualni čudež animiranih ročno naslikanih podob z živobarvnimi monokromatskimi liki in zgodbo, ki je mešanica situacijske komedije, muzikala in družinske drame.

PGPbwVYaX1c

Za najmlajše so izbrali dva filma. Češki režiser Filip Pošivač,bo predstavil svoj prvenec Toni, Staša in čarobna luč, lutkovno animirano pustolovščino o tem, kako je biti drugačen, o prijateljstvu in domišljiji, svetlobi in temi. Sedmi celovečerec, na katerega smo najbolj ponosni, bo v letu 2024 prišel tudi v slovenske kinematografe. Široko in Kraljestvo vetrov francoskega auteurja Benoîta Chieuxa je družinski pustolovski film, ki vas bo popeljal v odkrivanje novih svetov.

OSL0lCAsiac

Festival vsakokrat obiščejo avtorji in avtorice filmov, med njimi tudi vsakoletni žiranti. V glavni žiriji so tokrat štiri ustvarjalke svetovne avtorske animacije: Alexandra Ramires s Portugalske, Naomi van Nieker iz Južne Afrike, Dahee Jeong iz Južne Koreje in Nikki Schuster iz Avstrije, ki bo pred festivalom vodila delavnico animacije iz odpadnih materialov.

Rezidenčni umetnik letošnjega festivala je italijanski animator in slikar Gianluigi Toccafondo, ki je zasnoval likovno podobo. Na Animateki ga bodo počastili z retrospektivo njegovih filmov in odprtjem razstave, ki bo 23. novembra ob 18. uri v Galeriji DLUL na Bregu, s katero bodo napovedovali festival. Njegova dela bo mogoče videti še na razstavah v Kinodvoru in kinoteki.

Velika festivalska retrospektiva bo tokrat posvečena filmom, narejenim v tehniki kolaža. Predvajali bodo dela pionirjev Stana Vanderbeeka, Larryja Jordana, Jana Lenice in Terryja Gilliama ter sodobnikov Lewisa Klahra, Stacey Steers, Daliborja Barića in drugih. Dve projekciji za odrasle pa so pripravili v sodelovanju s partnerskim festivalom Anim'est iz Bukarešte. Njegov programski direktor Mihai Mitrica bo peti član glavne žirije.

Bogat filmski program dopolnjujejo strokovna predavanja in pogovori z avtorji v okviru platforme AnimatekaPRO, ki bodo v dopoldanskih urah potekali v Slovenski kinoteki. V novih razstavnih prostorih Kinoteke pa bodo prvič predstavili tekmovalni program XR filmov.