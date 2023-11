»Zdi se, da ni nobene logike več in da tudi kapitalizem sam ne ve več, kaj dela in zakaj«

IZJAVA DNEVA

"Vsekakor ni od včeraj, začelo se ni z Ukrajino in Gazo. Jaz bi občuten premik umestila nekam okoli leta 2008, ko je finančna kriza zamajala ekonomijo, ki se odtlej ne neha majati in »prestrukturirati«, kot rečejo. Simbolni zaznamek spremembe horizonta vrednot pa bi umestila v prvo izvolitev Trumpa za predsednika ZDA. Trump ni zmagal v vakuumu, če uporabim aktualni izraz. Marsikaj se je moralo zgoditi, da je lahko zmagal. Torej ne govorim o tem, da je on povzročil tektonski premik, ampak da je simbolni zaznamek, ime tega premika. Krize si sledijo druga za drugo, ne da bi se katera zares končala. Krizo večinoma konča nova, druga kriza. A tudi če se stvari spreminjajo postopoma, potem kar naenkrat ugotovimo, da pravzaprav živimo v čisto novem svetu. Da so nesprejemljive stvari naenkrat postale sprejemljive. Kot rečeno, se to dogaja v spregi s kapitalom in njegovo ekonomsko logiko. Ta ob vsakem kriznem dogodku stroj premakne v višjo prestavo. V tej centrifugi vedno več ljudi z obrobja odleti v praznino. Tam pa ni več nobenih pravil in vrednostnih horizontov. Odpre se prostor za populizme, za katere ne moreš reči, da nimajo pojma o svetu, v katerem živijo. Ne moreš vseh Trumpovih volilcev in pol Argentincev razglasiti za idiote. Problem obstaja."

"Pa še nekaj je novo, se mi zdi. Že prej smo vedeli, da je kapitalizem krut in sebičen, vendar smo mislili, da v tej kruti logiki ve, kaj dela. Oziroma da sledi neki logiki. Sedaj pa je to zelo dvomljivo, zdi se, da ni nobene logike več in da tudi kapitalizem sam ne ve več, kaj dela in zakaj. Občutek imamo, da panično improvizira. Razen če sprejmemo kakšno od teorij zarote, ki sebe in druge prepričujejo, da 'elite' vedo, kaj delajo. Da so vsaj v svoji zlobi in manipuliranju z nami konsistentne in imajo vse pod kontrolo. A bojim se, da je situacija še mnogo hujša."

(Filozofinja Alenka Zupančič v intervjuju za Dnevnikov Objektiv o tem, da je pri Gazi postalo očitno, da smo prestopili še en civilizacijski horizont)