»Spremembe so neizogibne. Nekaj se bo moralo zgoditi.«

IZJAVA DNEVA

"Spremembe so neizogibne. Nekaj se bo moralo zgoditi. Tako na RTV Slovenija kot v medijih nasploh. Tako ne bo šlo več dolgo naprej. Lastniki in ustanovitelji, v nemoč in krizo pahnjenih medijev, se ne bodo več mogli pretvarjati, da so zadovoljni s tem, da zadeve zasilno ali formalno funkcionirajo in da so svoje opravili z ustanovitvijo zavoda in sprejemom novele zakona ali pa z mešetarskim nakupom izdajateljskega podjetja in za dobro vago še s prodajo kakšne nepremičnine."

"Lastniki in ustanovitelji so vsi isti. Enim in drugim gre samo za ohranjanje statusa quo in za izčrpavanje. Vsi tako delajo z mediji. Golob z RTV in Odlazek z Večerom. In po mojem je res skrajni čas, da v suženjstvo zakleti vstanejo in vzamejo stvari v svoje roke."

(Kolumnist Marko Crnkovič v kolumni za Večerovo prilogo V nedelljo o morebitnem krčenju vsebin in ukinjanju dopisništev na RTV Slovenija)