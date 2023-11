»Levica nagovarja vse, ki si želijo bolj dostojnega življenja«

IZJAVA DNEVA

"Levica nagovarja vse, ki si želijo bolj dostojnega življenja, izboljšanja in krepitve delavskih pravic - ter vse, ki verjamejo v močne javne institucije, v močno javno šolstvo, zdravstvo in ostale družbene podsisteme. Levica je tudi stranka, ki vedno poskusi misliti korak ali dva naprej. Pred nami so veliki premiki na področju dela in delavskih pravic, ki bodo povezani s tehnološkimi spremembami in umetno inteligenco, ena od ključnih točk našega programa pa so tudi podnebne spremembe. Teh stvari se zavedamo, razmišljamo in iščemo rešitve ne samo za danes, ampak tudi za jutri. Zaradi tega so ji ljudje v preteklosti zaupali in ji zaupajo še danes. Smo stranka, ki ima v javnosti še vedno zelo veliko nasprotnikov, predvsem s strani kapitala, velikih multinacionalk in tistih, ki se bojijo, da se jim bo odvzelo dobiček. Naš program in načela so na strani ljudi, zavzemamo se za pravično razdelitev družbenega bogastva in ohranitev narave, tukaj pa nam nasproti vedno stojijo določeni lobiji ali segmenti družbe, ki v iskanju največjega možnega dobička temu nasprotujejo. Velikokrat pa se Levici marsikaj tudi napačno pripiše, zato je naša naloga, da zelo jasno artikuliramo svoja stališča."

(Koordinatorica Levice in ministrica za kulturo Asta Vrečko v intervjuju za Večerovo prilogo V soboto o tem, kdo danes predstavlja volilno bazo Levice)