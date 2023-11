Anketa / Podpora Svobodi padla še za pet odstotkov

Med strankami na prvem mestu z 22 odstotki podpore ostaja SDS

Podpora vladi je padla tretji mesec zapored, prvič doslej ji nasprotuje več kot polovica vprašanih

© Gibanje Svoboda / YouTube

Podpora vladi je padla tretji mesec zapored, prvič doslej ji nasprotuje več kot polovica vprašanih. Raziskava Mediane, ki jo je opravila za POP TV, kaže, da je podpora najbolj padla premierju Robertu Golobu. Med strankami na prvem mestu z 22 odstotki podpore ostaja SDS, podpora Golobovemu Gibanju Svoboda pa je padla še za pet odstotnih točk.

SDS bi izbralo 22 odstotkov vprašanih (oktobra 23,7 odstotka), največjo vladno stranko pa 13,4 odstotka (oktobra 18,6 odstotka). Na tretje mesto ostaja SD, ki bi jo volilo 8,4 odstotka vprašanih (oktobra 7,4 odstotka), kar je največ v tem mandatu.

Na četrto mesto se je povzpela Levica, ki bi na volitvah dobila 3,9 odstotka (oktobra 3,4 odstotka), na petem mestu pa sledi opozicijska NSi s 3,8 odstotka (oktobra 5,3 odstotka).

Med zunajparlamentarnimi strankami anketa zaznava še stranke Resni.ca in SLS z dvema odstotkoma podpore ter SNS z 1,8 odstotka.

Anketa Mediane je zaznala velik porast neopredeljenih volivcev, saj 25,2 odstotka vprašanih ne ve katero stranko bi volilo (oktobra 20,9 odstotka), kar je največ v tem mandatu. Nobene stranke ne bi izbralo 10,2 odstotkov vprašanih, 2,3 odstotka vprašanih ni želelo odgovoriti, 0,7 odstotka pa bi oddalo prazno glasovnico.

Podpora vladi je strmo padla, ta mesec je pri 28,4 odstotka (oktobra 40,4 odstotka). Močno se je povečal delež tistih, ki vladi nasprotujejo, saj je ta pri 55,4 odstotka (oktobra 46,9 odstotka). Delež neopredeljenih se je povečal na 16,2 odstotka (oktobra 12,7 odstotka)

Med politiki je vrh lestvice priljubljenosti v primerjavi s prejšnjim mesecem nespremenjen, prva je predsednica republike Nataša Pirc Musar, sledi ji njen lanski protikandidat Anže Logar, ki se je sicer v petek umaknil s čela sveta stranke SDS, česar pa vprašani še niso vedeli. Na tretjem mestu je SD-jev gospodarski minister Matjaž Han.

Na četrtem in petem mestu sta njegovi strankarski in ministrski kolegici Dominika Švarc Pipan in Tanja Fajon, nato pa evropska poslanka Ljudmila Novak iz Nove Slovenije. Vse tri so ta mesec napredovale na lestvici. Najvišji skok pa je uspel finančnemu ministru Klemnu Boštjančiču, pridobil je šest mest in je deveti. Predsednik vlade Robert Golob je padel s četrtega na 16. mesto.

Javnomnenjsko telefonsko in spletno raziskavo je Inštitut Mediana za POP TV opravil na vzorcu 714 polnoletnih prebivalcev.