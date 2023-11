»Racionalni del mene je menil, da sem si s pisanjem tega romana uničil kariero«

Irski pisatelj Paul Lynch je prejel nagrado booker za roman Prophet Song, postavljen v Dublin v čas, ko Irska zapade v tiranijo

Irski pisatelj Paul Lynch je v nedeljo v Londonu prejel nagrado booker za leto 2023 za roman Prophet Song, postavljen v Dublin v čas, ko Irska zapade v tiranijo. Postal je peti irski pisatelj, ki je prejel to ugledno literarno nagrado. Nagrada booker je vredna 50.000 funtov (59.000 evrov).

"Te knjige ni bilo lahko napisati," je Lynch po pisanju francoske tiskovne agencije AFP povedal ob prevzemu nagrade. "Racionalni del mene je menil, da sem si s pisanjem tega romana uničil kariero. Čeprav sem ga vseeno moral napisati. V takšnih zadevah nimamo izbire," je dodal.

Dogajanje romana, ki je Lynchev peti, je postavljeno v Dublin, v različico Irske v bližnji prihodnosti. Bralec v njem spremlja boj matere štirih otrok, ki skuša rešiti svojo družino pred totalitarizmom.

Naslovnica knjige Prophet Song

© amazon.com

Kanadska pisateljica Esi Edugyan, ki je predsedovala petčlanski žiriji, je zgodbo označila za "zmagoslavje čustvenega pripovedništva, pogumno in drzno". Prophet Song "z izjemno živostjo prikazuje družbeno in politično tesnobnost našega sedanjega trenutka. Bralci bodo zgodbo doživeli kot pretresljivo in resnično in ne bodo hitro pozabili njenih opozoril", je še povedala.

Literarna nagrada booker je odprta za leposlovna dela pisateljev vseh narodnosti, ki so bila napisana v angleščini in so v zadnjem letu izšla v Združenem kraljestvu ali na Irskem.

Kot še piše AFP, nobeden od letošnjih šestih finalistov še ni bil uvrščen v ožji izbor, le eden je bil uvrščen v širšega. Šest romanov so letos izbrali med 158 deli, seznam so vmes skrčili na 13 knjig.

V ožjem izboru so bili tako letos še irski avtor Paul Murray, ki je bil leta 2010 že uvrščen na daljši seznam, kenijska pisateljica Chetne Maroo, ameriška avtorja Jonathan Escoffery in Paul Harding, iz Kanade je bila v ožji izbor uvrščena Sarah Bernstein.

Nagrado booker so prvič podelili leta 1969. Dosedanji irski dobitniki so Iris Murdoch, John Banville, Roddy Doyle in Anne Enright.

