Zgodbe pozitivnih sprememb o migracijah

Različni vidiki migracij v luči humanitarne pomoči in trajnostnega razvoja

Okrogla miza ob razstavi “Zgodbe pozitivnih sprememb” v Ljubljani na Gimnaziji Vič v Ljubljani

Platforma nevladnih organizacij za razvoj, globalno učenje in humanitarno pomoč SLOGA nadaljuje turnejo svoje potujoče fotografske razstavo z naslovom Zgodbe pozitivnih sprememb, ki osvešča o različnih vidikih migracij v luči humanitarne pomoči in trajnostnega razvoja. Po Ljubljani in Trbovljah se tokrat ustavlja na Ptuju.

Razstavo projektov in primerov dobrih praks nevladnih organizacij, ki odgovarjajo na izzive sedanjega časa, so pripravili v sklopu projekta Trajnostno.Lokalno.Globalno II. Z njo želijo mlade, širšo in strokovno javnost seznaniti o slovenskem mednarodnem razvojnem sodelovanju, humanitarni pomoči in globalnem učenju za izpolnjevanje ciljev trajnostnega razvoja.

Fotografije so prispevali Humanitarno društvo ADRA Slovenia, Forum za enakopraven razvoj, slovenska Karitas, Zavod KROG, zavod za kulturo in razvoj mednarodnih odnosov v kulturi Povod ter Ustanova za krepitev človekove varnosti ITF.

Organizacije se predstavljajo s fotografijami projektov z različnih geografskih področjih. Na ogled bodo tako med drugim fotografije sonaravnega čebelarstva v Severni Makedoniji, gradnje vodnjakov v Ugandi ter projektov zaščite in opolnomočenja libanonskih žensk pred nasiljem in podpore polikliniki v afganistanski prestolnici Kabul.

Kot poudarjajo v platformi, so migracije naša realnost in vplivajo tako na države prihoda kot na države, iz katerih ljudje odhajajo. Kako te izzive nasloviti, bo eno izmed vprašanj okrogle mize, ki bo potekala ob odprtju fotografske razstave.

Na njej bodo sodelovali direktor zavoda za kulturo in razvoj mednarodnih odnosov v kulturi Povod Robert Križanič, direktor platforme SLOGA Max Zimani, predsednik Združenja EPEKA Štefan Simončič, in Samar Zughool iz zavoda za trajnostno bivanje Reka Si, medkulturna raziskovalka, ki se osredotoča na teme povezane z integracijo načela enakosti spolov in migracijami.

Projekt Trajnostno. Lokalno. Globalno. II sofinancira ministrstvo za zunanje in evropske zadeve in poteka od letošnjega aprila do oktobra 2025. Platformo SLOGA je ustanovilo 19 slovenskih nevladnih organizacij in je leta 2006 postala polnopravna članica Evropskega združenja nevladnih organizacij za razvojno sodelovanje.

Razstava bo decembra pot nadaljevala v Večgeneracijski center Hoče-Slivnica, nato pa v Osnovno šolo Negova ter Mestno knjižnico Kranj.