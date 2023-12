Predstava za plesalko, plesalca in dve kameri

Par v Kvartetu raziskuje nevralgične točke zgodovine odnosa, ponavljajoče se cikle ljubezni in zlorabe. V tem mikrokozmosu se prepletajo poželenje, nasilje, ljubezen in bolečnina.

© Darja Štravs Tisu

V nedeljo, 10. decembra, ob 20.00 bo v Cankarjevem domu premiera sodobnoplesne predstave Kvartet koreografinje Magdalene Reiter, ki je nastala v produkcija Zavoda Mirabelka v koprodukciji s Cankarjevim domom. Kvartet je predstava za plesalko, plesalca in dve kameri, ki v živo spremljata dogajanje, poudarjata in spreminjata to, kar je že vidno, ter razgaljata skrito.

"Primarni postopki gradnje koreografije in same predstave so redukcija, podvojitev in montaža. Redukcija na najbolj osnovne elemente odnosa, giba in fizične bližine. Hoja, dotik, pogled, ki se sestavljajo v partituro kvarteta. Pogled dvojice, pogled kamer, pogled gledalca. Ter igra kot bistvo odnosa in samega akta uprizoritve. Igra mogočih kombinacij zreduciranih in ponovno razširjenih elementov. Središčna točka med telesom in dvodimenzionalno podobo je igra nasprotij med užitkom in nasiljem, sobivanjem in potujitvijo," so zapisali v Cankarjevem domu.

"Ideja za Kvartet je bila od začetka zelo enostavna: partitura za dva plesalca - dve živi telesi in dve kameri v živo. Hvalnica ljubezni in hkrati zapis razpada mini-ekosistema dveh posameznikov, ki preverjata meje svobode v odnosu do drugega. Skozi proces se predstava razvija v nenehni razpetosti med različnimi protipoli, saj zadeva načine gledanja. Gledanja samega sebe, gledanja drugega, gledanja sebe skozi pogled drugega in seveda naslavlja gledalčev pogled - pogled občinstva. Kamera, čeprav vseskozi prisotna v naši družbi, je zgolj ogledalo in voyer, ki ustvarja paralelno fikcijo. Beleži in prevaja, gibanje akterjev pa razkriva plast nenehnega nastajanja, upanja na združitev in hkrati razpada," je o predstavi zapisala koreografinja Magdalena Reiter.

Koreografija in režija videa: Magdalena Reiter, ples in soustvarjanje: Jerca Rožnik Novak, Beno Novak, oblikovanje videa: Sandi Skok, glasba: August Adrian Braatz, scenografija: Urša Vidic, Maruša Mali, kostumografija: Pia Gorišek, oblikovanje luči: Mojca Sarjaš

Ponovitvi predstave bosta 11. in 14. decembra ob 20.00. V ponedeljek, 11. decembra, bo po predstavi potekal pogovor z ustvarjalci, na katerem bodo sodelovali: Jerca Rožnik Novak, Beno Novak, August Braatz, Sandi Skok in Magdalena Reiter. Pogovor bo vodila Andreja Kopač.