Kadrovska kriza / Zapiranje oddelkov v domovih za starejše

Domovi za starejše in posebni zavodi za odrasle znova opozarjajo na poglabljanje kadrovskih in finančnih težav

V Skupnosti socialnih zavodov Slovenije znova opozarjajo, da se težave s kadrom in financami v domovih za starejše in v posebnih zavodih za odrasle povečujejo. Številni domovi in zavodi zato napovedujejo nadaljnje zapiranje bivalnih enot in oddelkov, številni se soočajo tudi z vse večjimi težavami v poslovanju, opozarjajo v skupnosti.

O problematiki so govorili tudi na nedavni skupščini skupnosti socialnih zavodov. "Že dlje časa opozarjamo na kadrovsko krizo, prenizke cene storitev in nezadostna sredstva za vlaganja, žal pa vedno znova ugotavljamo, da temu ne sledijo nujno potrebni ukrepi," je na skupščini opozoril sekretar skupnosti Denis Sahernik, katerega besede povzema sporočilo za javnost.

V skupnosti zato zahtevajo sprejetje ukrepov za reševanje kadrovske problematike v socialnovarstvenih zavodih in pri izvajalcih pomoči na domu, kar naj vključuje tako boljše vrednotenje delovnih mest kot izboljšanje delovnih pogojev z zagotovitvijo sredstev za nakup sodobne opreme ter možnostjo prijaznejšega usklajevanja službenega in zasebnega življenja.

"Že dlje časa opozarjamo na kadrovsko krizo, prenizke cene storitev in nezadostna sredstva za vlaganja, žal pa vedno znova ugotavljamo, da temu ne sledijo nujno potrebni ukrepi."



Denis Sahernik,

sekretar Skupnosti socialnih zavodov Slovenije

Želijo si tudi sprejem novih kadrovskih normativov za izvajanje zdravstvene nege in rehabilitacije. Kot opozarjajo, so se pristojni k temu lani zavezali s sporazumom o razreševanju stavkovnih zahtev in o realizaciji dogovora o nujnih ukrepih na področju plač v dejavnosti zdravstva in socialnega varstva, a so nato rok za sprejetje novih normativov večkrat prestavili. Nazadnje so ga prestavili na konec letošnjega leta, vendar ukrep ni bil uvrščen v usmeritve zdravstvene politike za leti 2024 in 2025, ki določajo prednostna področja oziroma prednostne naloge na področju zdravstva.

Nujno je tudi oblikovanje primernejše metodologije oblikovanja cen socialnovarstvenih storitev, ki bo razbremenila stanovalce in svojce, izvajalcem pa omogočila izračun dejanskih stroškov, s katerimi se soočajo, opozarjajo.

Na omenjeno temo so sicer v skupnosti nedavno pripravili okroglo mizo, na katero so povabili predstavnike petih pristojnih ministrstev, da bi skupaj poiskali možne rešitve. "Žal pa tudi to, da sta se nam pridružila zgolj dva predstavnika ministrstva za solidarno prihodnost, ponovno potrjuje, da področje varstva starejših in posebnih skupin odraslih ni prednostna naloga pristojnih, čeprav so med izvajalci vse glasnejša opozorila, da je sistem tik pred razpadom," so še zapisali v sporočilu.