»Ameriška kultura ima sposobnost, da se prilagodi prisotnosti novih ljudi«

Bosansko-ameriški pisatelj Aleksandar Hemon ob obisku Slovenije o življenju v ZDA

V Novi Gorici se je na posebnem večeru predstavil ameriški pisatelj Aleksandar Hemon, ki sicer prihaja iz Sarajeva, in do zadnjega kotička napolnil dvorano Goriške knjižnice Franceta Bevka. Ob predstavitvi njegove zadnje knjige Tole ni zate, ki je izšla v slovenskem prevodu, se je dotaknil spominov na otroštvo v Sarajevu in življenja v ZDA.

Skozi roman Tole ni zate Hemon v obliki spominskih drobcev in utrinkov pred bralcem zarisuje svoje odraščanje v Sarajevu ob koncu 60. in v 70. letih minulega stoletja. Ob začetku vojne v Bosni in Hercegovini pa je leta 1992 kot begunec odšel v Chicago v ZDA. Ni bil pripravljen ostati v ZDA, bil je brez denarja, dela in zvez. Nekaj let je životaril, potem pa se je odločil, da se nauči angleškega jezika tako dobro, da bo lahko pisal v njem.

Naslovnica knjige Tole ni zate

© Založba Goga

Zato dobro pozna življenje v Sarajevu kot tudi v Chicagu, obe mesti ima po svoje rad. "V ZDA imam rad kompleksnost Amerike, kjer je občutiti močan vpliv emigrantov, ki prihajajo od vsepovsod, in sposobnost Amerike in ameriške kulture, da sprejme njihove vplive in jim dovoli, da jo spremenijo na različne načine. Kar mi ni všeč, pa je odpor proti vsemu temu, ksenofobija in sovraštvo do emigrantov," je po predstavitvi Hemon povedal za STA in dodal, da je vrednost Amerike v njeni kompleksnosti in pripravljenosti, da sprejme tudi druge kulture.

"Ameriška kultura ima sposobnost, da se prilagodi prisotnosti novih ljudi na način, ki ga mnoge evropske kulture ne zmorejo. Glasba, film, vizualna umetnost, književnost so dale možnost ljudem iz drugih delov sveta, prišlekom ali njihovim potomcem. Vedno sem imel občutek, da imam pravico, da spreminjam to književnost in to kulturo s svojo prisotnostjo," je še povedal.

"V ZDA imam rad kompleksnost Amerike, kjer je občutiti močan vpliv emigrantov, ki prihajajo od vsepovsod, in sposobnost Amerike in ameriške kulture, da sprejme njihove vplive in jim dovoli, da jo spremenijo na različne načine. Kar mi ni všeč, pa je odpor proti vsemu temu, ksenofobija in sovraštvo do emigrantov."



Aleksandar Hemon

Gostovanje Hemona v Sloveniji organizira Založba Goga v sklopu evropskega projekta sodelovanja Realis, ki ga sofinancira program EU Ustvarjalna Evropa. Dogodek je del projekta Think Tank vlak, del uradnega programa Evropske prestolnice kulture 2025 Nova Gorica in Gorica ter festivala Mesto knjige.

Miha Kosovel iz Društva humanistov Goriškem, ki organizira festival Mesto knjige, je za STA povedal, da si je že dolgo želel pripeljati Hemona v Novo Gorico. Obenem načrtuje, da bi ga tudi v letu same prestolnice kulture, torej 2025, ponovno povabili na Goriško, kjer bi predstavil knjigo, ki nastaja.

Bosansko-ameriški avtor, esejist, kritik, pisatelj in scenarist je eno večjih literarnih imen sodobne ameriške literature. Najbolj znan je po romanih Nowhere Man (2002) in Projekt Lazar (2008) ter kot soscenarist filma The Matrix Resurrections (2021). Je prejemnik mnogih uglednih nagrad in pogosto objavlja v The New Yorkerju, pisal pa je tudi za Esquire in druge ugledne revije. Trenutno je profesor kreativnega pisanja na Univerzi Princeton.

Predstavitvi v Novi Gorici bosta sledila še večera v Novem mestu (6. 12.) in v Ljubljani (7. 12.).