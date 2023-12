Gripa v Sloveniji / Število cepljenih v letošnji sezoni že presega 100.000

V lanski sezoni se je proti gripi cepilo 129.148 ljudi

Od začetka sezonskega cepljenja proti gripi 1. oktobra do danes se je v pri nas cepilo 100.090 ljudi. Za primerjavo, v lanski sezoni se je proti gripi cepilo 129.148 ljudi. Cepiva je trenutno na voljo v zadostnih količinah, so sporočili z Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ). Največ cepljenih je starejših od 65 let.

Največ, približno tretjina vseh cepljenj je bilo doslej izvedenih v ljubljanski zdravstveni regiji (33.008), sledita mariborska (16.949) in celjska regija (14.779).

Dve tretjini vseh cepljenih je starejših od 65 let (69.700), kar je po mnenju NIJZ pomemben podatek. Cepljenje proti gripi je še posebej priporočljivo za starejše od 65 let, otroke od šest do 23 mesecev in nosečnice, ker se zapleti bolezni v teh skupinah pojavljajo pogosteje kot pri preostali populaciji.

Priporočljivo je tudi za kronične bolnike, ne glede na starost. Sem sodijo kronične bolezni obtočil, dihal, sečil, jeter, metabolne bolezni, nekatere živčno-mišične in vezivne bolezni, maligna obolenja, nekatere bolezni krvi in krvotvornih organov ter bolezni, ki oslabijo imunski odziv, pa tudi otroci, ki so dlje časa zdravljeni z salicilati.

Cepiva je trenutno na voljo v zadostnih količinah, so sporočili z Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ). Največ cepljenih je starejših od 65 let.

Cepljenje proti gripi se izvaja v jesenskih in zimskih mesecih s cepivom z ustrezno antigensko sestavo glede na priporočila Svetovne zdravstvene organizacije. Za letošnjo sezono gripe je bilo naročenih in prejetih 185.000 odmerkov cepiva proti gripi. Do danes je bilo izdanih 144.500 odmerkov cepiv, na zalogi pa je še 40.500 odmerkov, so navedli.

V tednu od 20. do 26. novembra je bilo obiskov in posvetov v ambulantah osnovnega zdravstvenega varstva zaradi gripi podobnih bolezni nekoliko več kot v preteklem tednu. Incidenci akutnih okužb dihal in gripi podobnih bolezni sta primerni za sezono in podobni kot v istem obdobju lani. Skupna incidenca akutnih okužb dihal je presegla prag 1635 na 100.000 in se ocenjuje kot srednje visoka. Skupna incidenca gripi podobnih bolezni po navedbah NIJZ še ni presegla praga.

Priliv vzorcev bolnikov z gripi podobnimi boleznimi in akutno okužbo dihal v laboratorije je bil v omenjenem tednu nekoliko višji kot pretekli teden. V tem tednu so v 18 vzorcih določili influenco tipa A, kar predstavlja 1,7 odstotka vseh testiranih vzorcev. Delež pozitivnih na gripo med vzorci iz mreže primarnega zdravstva je bil višji kot med vzorci iz bolnišnic, so navedli na NIJZ.