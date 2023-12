Unicef / »Slovenija je naredila največji napredek pri zmanjševanju revščine otrok«

Danes v Sloveniji v revščini živi 9,3 odstotka oziroma 37.000 otrok

Slovenija je v zadnjem desetletju med 39 državami EU in OECD naredila največji napredek pri zmanjševanju števila otrok, ki živijo pod pragom revščine, kaže v torek objavljeno poročilo Unicefovega raziskovalnega centra Innocenti. V državah, ki jih zajema poročilo, je sicer do konca leta 2021 v revščini živel vsak peti otrok.

Poročilo razvršča države EU in OECD glede na blaginjo otrok, s primerjavo podatkov o revščini otrok v najbogatejših državah sveta in analizo vladnih politik dohodkovne podpore družinam z otroki. Slovenija ima med 39 državami drugi najnižji delež revnih otrok in se uvršča tudi na drugo mesto glede na napredek pri zmanjšanju deleža otrok pod pragom revščine med letoma 2012 in 2021.

Zaradi teh dveh uvrstitev je Slovenija na skupni lestvici revščine otrok, ki temelji na statističnem povprečju omenjenih dveh kazalnikov, pristala na prvem mestu. "To pomeni, da je med vsem državami OECD in EU v zadnjem desetletju naredila skupno največji napredek pri zmanjševanju števila otrok, ki živijo pod pragom revščine," so danes pojasnili pri Unicef Slovenija.

V Sloveniji je leta 2012 pod pragom relativne revščine živelo 13,5 odstotka oz. 50.000 otrok. Relativna dohodkovna revščina je delež ljudi, ki zaslužijo manj kot 60 odstotkov povprečnega dohodka v državi na prebivalca. Danes pa v Sloveniji v revščini živi 9,3 odstotka oz. 37.000 otrok.

Med letoma 2015 in 2021 je Sloveniji uspelo zmanjšati tudi delež otrok, ki živijo v hudem materialnem pomanjkanju s 4,4 na 1,1 odstotka. Navkljub temu uspehu pa ima Slovenija na omenjenem področju še veliko dela, saj kar 19 odstotkov otrok še vedno živi v neprimernih bivališčih.

Za velik del napredka v Sloveniji so zaslužni socialni transferji, ki krepijo socialno zaščito družin z otroki, pa tudi reforme trga dela in ukrepi, kot je ponovno uvajanje brezplačnega vrtca za drugega otroka.

Unicefovo poročilo dokazuje, da je življenjske razmere otrok mogoče izboljšati ne glede na bogastvo države. Poljska, Slovenija, Latvija in Litva, ki niso med najbogatejšimi državami OECD in EU, so namreč med letoma 2014 in 2021 dosegle zmanjšanje revščine otrok za več kot 30 odstotkov. V petih bogatejših državah - v Veliki Britaniji, Franciji, Švici, na Islandiji in Norveškem - pa se je najbolj povečal delež otrok, ki živijo v gospodinjstvih v finančni stiski.

V državah, ki jih zajema poročilo, je kljub splošnemu zmanjšanju revščine za skoraj osem odstotkov, do konca leta 2021 še vedno več kot 69 milijonov otrok oziroma v povprečju vsak peti otrok živel v revščini.

V luči tega je Unicef vlade pozval, naj razširijo sistem zagotavljanja socialne zaščite za otroke, zagotovijo, da imajo vsi otroci dostop do kakovostnih osnovnih storitev, kot sta otroško varstvo in brezplačno izobraževanje ter ustvarjajo zaposlitvene priložnosti z ustreznim plačilom in družinam prijaznimi politikami.

Unicef Slovenija je medtem ob nedavnih napovedanih ukrepih po poplavah v Sloveniji na vlado in socialne partnerje naslovili priporočila za zaščito najranljivejših in za zmanjšanje dejavnikov tveganja za najranljivejše otroke, ki so bila tudi upoštevana.