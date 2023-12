Kako močno lahko mnenje in sodbe okolice vplivajo na naše individualne odločitve?

© Ivian Kan Mujezinović

V Slovenskem mladinskem gledališču bo v soboto, 9. decembra, ob 19. uri premiera predstave Argonavti. Besedilo je po navdihu istoimenske knjige Maggie Nelson in na podlagi pogovorov z anonimnimi sogovorniki napisal Tomasz Spiewak, za režijo pa je poskrbel Michal Borczuch.

Ameriška pisateljica Maggie Nelson v Argonavtih na podlagi svoje biografije, nosečnosti in materinstva pripoveduje zgodbo o tem, kako različni družbeni mehanizmi, pravo in predsodki vplivajo na družino in odnose v njej. Nelson ne živi v tradicionalni heteronormativni družini, obenem pa je v zvezi s trans osebo.

Za avtorico in glavno junakinjo knjige je najpomembnejše ustvariti si družino in roditi otroka. Izkaže pa se, da njena popolnoma običajna potreba ni v skladu niti s tradicionalnimi heteroseksualnimi normami in modeli družine niti s postulati feminističnega lezbičnega kroga, ki mu pripada. Junakinja knjige tako začne težko pot, na kateri premaguje lastne predsodke in predsodke okolice. Njena pot nam govori o tem, kako močno lahko mnenje in sodbe okolice vplivajo na naše individualne odločitve.

Knjiga je povezana z LGBTQ temami, a na zelo odprt način. Knjiga ni napisana v obliki romana, ampak v obliki spominov. Režiser jo je opisal kot "zelo intimno potovanje skozi avtoričine osebne izkušnje", na drugi strani je v njej tudi intelektualen pogled na družino in odnose v njej. Kot je še povedal, niso želeli zgolj prirediti knjige za oder, ampak raziskati, kako tovrstne družine živijo v Slovenji.

Po Spiewakovih besedah se je knjiga izkazala za zelo navdihujočo, ne le na pripovedni ravni, ampak tudi za kritičen pogled na družbo in trenutek, v katerem živimo. Igralci so izvedli intervjuje z netipičnimi, nenormativnimi pari in družinami ter aktivisti, ki se za njihove pravice borijo v Sloveniji.

Igrajo: Mark Jacob Cavazza, Damjana Černe, Daša Doberšek, Voranc Mandić, Vlad Novak, Ivan Peternelj, Draga Potočnjak in Matija Vastl.

Dramaturgija: Tomasz Śpiewak, prevod izhodiščnega gradiva: Tatjana Jamnik, scenografija in kostumografija: Dorota Nawrot, koreografija: Dragana Alfirević, glasba: Bartosz Dziadosz, oblikovanje zvoka: Bartosz Dziadosz, Sven Horvat, oblikovanje svetlobe: Robert Mleczko, oblikovanje videa: Dušan Ojdanič, svetovalka za jezik: Mateja Dermelj, asistent režije: Bor Ravbar, vodja predstave: Urša Červ.