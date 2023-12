Primer Logar / »Svojih korenin ne more zatajiti nihče«

Na levem političnem polu skeptični do resničnosti razhajanj med SDS in Logarjem

Anže Logar

© Borut Krajnc

Ob oceni SDS, da njihov poslanec Anže Logar ustanavlja stranko, in njegovem zanikanju slednjega, v koaliciji zadržano spremljajo dogajanje na desnici. Ali gre zgolj za predstavo za javnost, je vprašanje za politične komentatorje, poudarja Luka Mesec iz Levice. Svojih korenin ne more zatajiti nihče, meni šef poslancev Svobode Borut Sajovic.

Vodja poslancev največje koalicijske stranke Sajovic je sicer po današnjem rednem sestanku koalicije ocenil, da notranjih razmerij v SDS ter odnosa med stranko in Logarjem ne pozna. "V življenju je treba najprej skočiti in nato reči hop," je ob tem komentiral ocene o morebitni ustanoviti nove stranke pod vodstvom Logarja.

Kljub temu v teh vidi pomemben signal, da se v slovenski politiki zaključuje določeno obdobje. "Mogoče se odpira več prostora, možnosti za sodelovanje, iskanje skupnih rešitev v dobro države," je dejal. A hkrati meni, da svojih korenin ne more zatajiti nihče. Nekaj prostor za manever je sicer po njegovih besedah po vsakokratnih volitvah, a "v glavnem se ve, kje glasovi, ki izvirajo iz ene korenine, če se ne zgodi kaj posebnega, običajno tudi končajo".

Po današnjih odzivih iz SDS tako bistvenih sprememb v političnih razmerjih v parlamentu ne pričakuje. "Vsi, ki smo v politiki, imamo zaupanje volivcev, in prav je, da ljudje v Sloveniji prestopov v drugo politično sfero nikdar in nikoli ne nagrajujejo," je še ocenil.

"Ljudje bodo imeli dovolj časa in možnosti, da se bodo razumno odločali na volitvah."



Luka Mesec,

podpredsednik vlade

Še bolj zadržani z odzivi ob dogajanju v SDS so v manjših strankah koaliciji, SD in Levici. V SD tega danes niso komentirali, minister za delo in podpredsednik vlade ter nekdanji koordinator Levice Luka Mesec pa je ocenil, da so vprašanja na to temo kot tudi o morebitni spremembi političnih razmerij ta trenutek zgolj špekulacije.

Aktualna vlada ima pred sabo še dve leti in pol mandata, zato je za zdaj po Meščevih besedah pomembno predvsem, kaj jim v tem času še lahko uspe doseči. "Ljudje bodo imeli dovolj časa in možnosti, da se bodo razumno odločali na volitvah," je prepričan.

Dogajanje med Logarjem in SDS so komentirali tudi v NSi. Ob v javnosti izraženih različnih pogledih SDS-a in njihovega poslanca Logarja na politično delovanje slednjega poudarjajo, da se ne morejo znebiti "občutka, da so stvari dogovorjene". "Gotovo ne bi bilo prvič," je komentiral vodja poslancev NSi Janez Cigler Kralj.

Prvak NSi Matej Tonin je sicer pred prihajajočimi evropskimi volitvami med drugim roko sodelovanja ponudil tudi Logarjevemu društvu Platforma sodelovanja, a od njih dobil košarico.

Na političnem parketu namreč danes odmeva ocena SDS, da ne obstaja več dvoma, da njihov poslanec Logar ustanavlja lastno stranko. Njegove izključitve iz stranke ali poslanske skupine sicer niso predlagali, a so obenem sporočil, da Logarjeve nastope odslej v SDS štejejo za stališča stranke v nastajanju. Logar medtem poudarja, da glede političnega udejstvovanja zunaj stranke SDS ni sprejel nobene odločitve. Distanciranje SDS od njegovih nastopov pa je označil za prekomerno in nesorazmerno.

