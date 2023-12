»Grožnje družbi niso mavrične zastave«

Zažig mavrične zastave ob začetku festivala LGBT filma v Ljubljani obsodili tudi številni slovenski politiki

Mavrična zastava

© Kinodvor

Potem ko je skupina mladih ob začetku festivala LGBT filma v soboto strgala mavrično zastavo iznad vhoda v Kinodvor v Ljubljani in jo zažgala, iz politike in civilne družbe prihajajo obsodbe dogodka. Incident so med drugimi kot nesprejemljiv označili predsednica države Nataša Pirc Musar, premier Robert Golob in ministrica za kulturo Asta Vrečko.

"Grožnje družbi niso mavrične zastave, ampak vsakodnevno javno korakanje nestrpnosti in sovraštva. Izražanje nestrinjanja z določeno idejo je naša pravica, vendar pa nasilje ni pot, po kateri bi to izrazili," je predsednica Pirc Musar izpostavila v zapisu ob mednarodnem dnevu človekovih pravic, objavljenem na družbenem omrežju X.

Da incident ostro obsoja, je sporočil tudi premier Golob. "Mavrična zastava simbolizira ponos in pravice LGBTQ skupnosti, vsakršno uničevanje zastave je zato nedopustno in neprimerno," je objavil na vladnem profilu na omrežju X.

Utrinek z ljubljanske Parade ponosa

© Uroš Abram

Nestrpnost in diskriminacija na podlagi različnih osebnih okoliščin v družbi po Golobovih besedah nimata mesta. "Zavračam vsa dejanja sovraštva in vse oblike diskriminacije," je podčrtal.

"Najostreje obsojam homofobni napad na mednarodni 39. festival LGBT filma, najstarejši tovrsten festival v Evropi. Na tradiciji odprtosti in strpnosti moramo graditi družbo. Žal je nasilje in nadlegovanje nad LGBTQ skupnostjo še vedno prisotno v naši družbi," pa je na X zapisala ministrica Vrečko, sicer tudi koordinatorica stranke Levica.

"Ne smemo pustiti posameznim skupinam in politiki, da nas s sovražnimi dejanji in govorom potiskajo v nazadnjaštvo in s tem določajo našo prihodnost," je pozvala. Festivalu LGBT filma in ekipi je ob tem izrekla sočutje ter zahvalo "za pogum in delo za solidarno, odprto in vključujočo družbo".

Zunanjo ministrico Tanjo Fajon neizmerno žalosti, da mora na svetovni dan človekovih pravic in ob 75. obletnici sprejema splošne deklaracije človekovih pravic obsoditi sovražno dejanje zoper LGBTQ+ skupnost, je zapisala na omrežju X. "Zažig mavrične zastave je strahopetno dejanje sovražne manjšine, ki je kot moderna, v prihodnost usmerjena družba, ne sprejemamo," je navedla.

Napovedala je še, da bo kot zunanja ministrica in predsednica stranke SD vodila politiko enakosti, raznolikosti in vključenosti vseh posameznikov. "Samo tako lahko kot družba izkoristimo vse naše potenciale. In zato s ponosom nosim 'pin' z mavrično zastavo, ki jo s ponosom razobesimo pred ministrstvo za zunanje in evropske zadeve," je sklenila.

Prav tako se je na omrežju X oglasila ministrica za digitalno preobrazbo Emilija Stojmenova Duh. "Odločno obsojam vse oblike nestrpnosti do skupnosti LGBTQ+. Vsakdo si zasluži spoštovanje, sprejemanje in enake pravice, ne glede na spolno usmerjenost ali spolno identiteto," je poudarila.

Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik je medtem v sporočilu za javnost zapisal, da je izražena podpora skupnosti LGBT ob nedavnem dogodku dobrodošla in da so na mestu odločne obsodbe nestrpnosti.

"Napadi namreč niso spontani, so del širše družbene situacije. Slediti mora konkretno sistemsko delo na področju varstva pred diskriminacijo LGBT-oseb. Pri Zagovorniku smo različne vlade opozorili, da bi tudi v Sloveniji že morali imeti sprejeto nacionalno strategijo za enakopravno obravnavo LGBT-oseb, pa je še ni. Zgolj besede podpore napadov ne bodo ustavile," se boji.

Nasilje so obsodili tudi v društvu Parada ponosa. Kot so jih povzeli mediji, je prav zaradi takih dogodkov pomembno, da se še naprej organizira dogodke, kot je FGLF - GLBT Filmfest Slovenia, ki skozi umetnost opozarja na družbeno stanje ter ustvarja varne prostore za mlade iz skupnosti LGBTIQ+.

"Izražamo solidarnost z organizatoricami/ji in vas v duhu podpore zato še posebej vabimo, da si ogledate filme z letošnjega programa," so še zapisali.

Prav tako so podporo festivalu ob obsodbi dogodka izrazili na Inštitutu 8. marec. "Naj bo to razlog več za ogled filma z letošnjega programa," so navedli na omrežju X. "Niste sami," so sklenili.

Festival se je v Ljubljani začel v soboto. Na njem bodo skupaj prikazali 24 igranih celovečernih in dokumentarnih ter 19 kratkih filmov iz 27 držav. V središče so tokrat postavili južnokorejski film. Festival bo potekal na treh lokacijah po mestu.