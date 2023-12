Zgodovinska drama / Nürnberški procesi po koncu druge svetovne vojne

Ameriški scenarist in režiser James Vanderbilt bo zgodovinsko dramo postavil v povojno Nemčijo

Obtoženci Hermann Göring, Rudolf Hess, Joachim von Ribbentrop, Wilhelm Keitel, Karl Dönitz, Erich Raeder, Baldur von Schirach in Fritz Sauckel

© Wikipedia

Z oskarjem nagrajena igralca Russell Crowe in Rami Malek bosta odigrala glavni vlogi v zgodovinski drami Nürnberg o nürnberških procesih po koncu druge svetovne vojne. Igralsko zasedbo je nedavno razkrila produkcijska hiša Walden Media. Režijo bo prevzel James Vanderbilt.

Film bo temeljil na knjigi Nacist in psihiater, ki jo je napisal ameriški pisatelj in novinar Jack El-Hai. V njej je opisal srečanje med mladim ameriškim vojaškim psihiatrom Douglasom Kelleyjem in nacističnim maršalom Hermannom Göringom, ki je preživel konec vojne in so ga ujeli ameriški vojaki, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Kelley je leta 1945 dobil priložnost, da je Göringa več mesecev zasliševal, medtem ko se je pripravljalo sojenje vodilnim nacističnim vojnim zločincem. Göringa so leta 1946 obsodili na smrt, a se je usmrtitvi izognil s samomorom.

Psihiatra bo odigral Malek, ki je zaslovel z vlogo Freddieja Mercuryja v filmu Bohemian Rhapsody. Russel Crowe, znan iz filma Gladiator, bo upodobil Göringa, v vlogi glavnega tožilca na nürnberškem procesu, ameriškega sodnika Roberta H. Jacksona, pa bo nastopil Michael Shannon, ki je nazadnje zaigral v akcijskem filmu The Flash.

Dramo bodo začeli snemati februarja 2024 na Madžarskem, je poročal filmski spletni portal Deadline.

