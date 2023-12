Kdo bo zastopnik pacientovih pravic?

Javni poziv ministrstva za zdravje

Ministrstvo za zdravje je objavilo javni poziv upravičenim predlagateljem, naj predlagajo kandidate za zastopnika pacientovih pravic na območju območnih enot Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) Celje, Ravne na Koroškem, Novo mesto in Koper, je ministrstvo objavilo na spletni strani.

Kandidate za zastopnika pacientovih pravic lahko predlagajo nevladne organizacije ali društva, ki delujejo na področju zdravstva ali varstva potrošnikov, območni sveti Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije in občinski sveti občin.

Zastopniki pacientovih pravic se imenujejo od preteka mandata aktualnega zastopnika do imenovanja zastopnikov v skladu s 50. členom zakona o pacientovih pravica oziroma bodo funkcijo nastopili z imenovanjem, vendar za ne več kot pet let. Zastopnik pacientovih pravic je lahko ponovno imenovan, ob tem pojasnjuje ministrstvo.

Za zastopnika pacientovih pravic je lahko imenovan kandidat, ki je državljan Slovenije, ki obvlada uradni jezik, ni pravnomočno obsojen na nepogojno kazen zapora, ima najmanj visokošolsko izobrazbo in najmanj 10 let delovnih izkušenj s področja prava, zdravstva, varstva potrošnikov ali pacientovih pravic.

Za zastopnika se lahko imenuje oseba, vredna zaupanja, ki ima socialne in komunikacijske sposobnosti ter uživa strokovni in moralni ugled. Zastopniki pacientovih pravic opravljajo svoje delo nepoklicno. Pri svojem delu so neodvisni in samostojni, ravnajo častno, pošteno in dobronamerno.

Zbiranje predlogov traja 30 dni od objave javnega poziva na spletni strani ministrstva za zdravje. Na podlagi pravočasno prejetih predlogov bo ministrstvo oblikovalo predlog imenovanja zastopnikov med tistimi kandidati, ki bodo izpolnjevali pogoje, in ga posredovalo v imenovanje vladi, so še zapisali na ministrstvu.