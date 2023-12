»Če se vsi počutimo zatrte, to pomeni, da smo postali imuni na resnično zatiranje«

Drama o odraščanju, ki obravnava položaj in pričakovanja družbe do mladih žensk

Glavne igralke v filmu: Mia Skrbinac, Sarah Al Saleh in Mina Milovanović

© Katja Goljat

Režiserka Kukla, ki je nase opozorila s kratkim filmom Sestre, je minuli konec tedna v Ljubljani zaključila snemanje svojega celovečernega prvenca Fantasy. Tudi v njem so nastopile igralke Sarah Al Saleh, Mia Skrbinac in Mina Milovanović, ki so z režiserko sodelovale pri kratkem filmu, pridružila se jim je še Alina Juhart.

Kot so sporočili s Slovenskega filmskega centra (SFC), je Fantasy drama o odraščanju, ki obravnava položaj in pričakovanja družbe do mladih žensk. Zgodba je postavljena v imaginarno slovensko industrijsko mesto, glavne protagonistke pa so tri najboljše prijateljice, ki na prehodu v odraslost spoznajo Fantasy, mlado žensko v tranziciji, ki nevede in nenamerno spremeni njihove življenjske poti na bolje.

Poleg tem odraščanja Fantasy odstira tudi vpogled v življenje priseljenskih družin, njihovo navidezno asimilacijo na eni strani in krčevito oprijemanje za tradicijo na drugi.

Kukla je o svojem prvencu povedala: "Živimo v dobi ekstremizma, teorij zarote, ki prevzemajo mainstream, in splošne apolitične drže. V preteklih letih sem opazila zanimiv vzorec med ljudmi - namreč zdi se, da imajo v iskanju svojega prostora občutek izobčenosti in podcenjenosti, ne glede na status, spol, spolno usmerjenost, izobrazbo, politično pripadnost ali finančno varnost."

"Živimo v dobi ekstremizma, teorij zarote, ki prevzemajo mainstream, in splošne apolitične drže. V preteklih letih sem opazila zanimiv vzorec med ljudmi - namreč zdi se, da imajo v iskanju svojega prostora občutek izobčenosti in podcenjenosti, ne glede na status, spol, spolno usmerjenost, izobrazbo, politično pripadnost ali finančno varnost."



Kukla,

režiserka

Režiserka se je spraševala, kako težko je najti svojo čustveno identiteto v svetu, ki se boji čustev in "drugega". "Če se vsi počutimo zatrte, to pomeni, da smo postali imuni na resnično zatiranje," je prepričana. Kot je še povedala, bo film namenjen vsem tistim, ki so svoje prave identitete, duhove in ljubezni skrivali pred terorjem in nasiljem "normativnega".

Film nastaja kot slovensko-makedonska koprodukcija. Glavni producent filma je December, makedonski koproducent pa Krug Film.

S kratkim filmom Sestre, v katerem je predstavila tri najboljše prijateljice v njihovih zgodnjih dvajsetih letih, je Kukla leta 2021 zmagala na filmskem festivalu v Clermont-Ferrandu. Lani je za režijo filma prejela tudi strokovno nagrado Štigličev pogled, ki jo podeljuje Društvo slovenskih režiserjev in režiserk.

zmVxL1xhqwU