Kje dejansko končajo odpadki, ki jih ločujemo?

Skrivnostna pot odpadkov

© Uroš Abram

V članku z naslovom Skrivnostna pot odpadkov, ki ga najdete v posebni številki Mladine VRELI PLANET, novinarji spletnega portala Oštro Maja Čakarić, Matej Zwitter in Klara Škrinjar pišejo o tem, ko so različne odpadke opremili s sledilnimi napravami in nekatere odvrgli pravilno, druge nepravilno. Nato so spremljali njihovo pot.

"Prebivalci Slovenije pridelajo nekaj več kot milijon ton komunalnih odpadkov na leto, vsak torej slabe pol tone. Že dve desetletji jih tudi bolj ali manj skrbno ločujejo. A kje dejansko končajo ti odpadki? So pravilno razvrščeni?," pišejo novinarji portala Oštro.

"Najboljši tekstil gre v ponovno uporabo na severni polobli, malenkostno poškodovani kosi pa gredo v Afriške države in države, kjer sortiranje in prodaja oblek spodbujata lokalno gospodarstvo."

"Gospodinjske in nevarne odpadke, plastično in aluminijasto embalažo, steklo, elektroniko, gume, sveče, oblačila in več kosovnih odpadkov smo odložili v zabojnike in v zbirnih centrih po vsej državi. Še prej smo na vsakega pritrdili sledilno napravo za geolociranje. Od skupaj 30 sledilnih naprav jih je 13 izgubilo povezavo že pred premikom z oddajnega mesta, petim pa smo sledili do zbirnih centrov krajevnih komunalnih podjetij," še pišejo novinarji portala Oštro.

