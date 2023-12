»Vučićeva moč najbolj sloni na tem, da nadzoruje medije«

Proevropska opozicija bo na predčasnih parlamentarnih volitvah v Srbiji težko premagala vladajoči režim Aleksandra Vučića

Proevropska opozicija bo na predčasnih parlamentarnih volitvah v Srbiji težko premagala vladajoči režim Aleksandra Vučića, ima pa možnosti za zmago na lokalnih volitvah v Beogradu, menita politična analitika Faris Kočan in Žarko Korać.

Raziskovalec na Centru za mednarodne odnose na ljubljanski Fakulteti za družbene vede Faris Kočan že druge predčasne volitve v Srbiji v manj kot dveh letih pripisuje temu, da je Vučiću, do nedavnega predsedniku vladajoče Srbske napredne stranke (SNS), začela padati javnomnenjska podpora.

Dostopne javnomnenjske ankete kažejo, da bi opozicija na volitvah lahko dobila okoli 25 odstotkov glasov. To je premalo, da bi zamenjala SNS na nacionalni ravni, se ji pa po ocenah sogovornikov odpira možnost v Beogradu in morda še kakšnem večjem mestu, kot je Novi Sad.

"Na prejšnjih volitvah je Vučić komaj dobil Beograd. Če bi ga izgubil, bi bil to velik udarec zanj in možnost za opozicijo, da pokaže, da Beograd lahko vodi bolje," meni bivši podpredsednik srbske vlade, psiholog in politični analitik Korać.

Po mnenju Kočana pa Beograd predstavlja tudi potencial za opozicijo, da bi, če ga osvoji zdaj, čez štiri leta na parlamentarnih volitvah lahko zamenjala oblast še na državni ravni.

"Na prejšnjih volitvah je Vučić komaj dobil Beograd. Če bi ga izgubil, bi bil to velik udarec zanj in možnost za opozicijo, da pokaže, da Beograd lahko vodi bolje."



Žarko Korać,

bivši podpredsednik srbske vlade, psiholog in politični analitik

Vučićevi volivci so sicer predvsem javni uslužbenci, ki jih po besedah obeh sogovornikov predsednik ves čas drži v strahu, da bodo izgubili delo, če ne bodo glasovali zanj, po drugi strani pa jim nenehno dviguje plače. Druga pomembna volilna baza so starejši, ki vsak dan gledajo televizijo, pri čemer je večina srbskih televizij prorežimskih.

Ključna težava opozicije je po oceni Koraća prav to, da na svoji strani nima medijev, prek katerih bi lahko posredovala svoje sporočilo državljanom. "Vučićeva moč najbolj sloni na tem, da nadzoruje medije. V malih mestih po Srbiji ljudje gledajo samo komercialne televizije, med katerimi je glavna televizija Pink, ki dela praktično samo za Vučića, in ljudje nimajo možnosti, da bi slišali drugačne mnenje."

S tem se strinja Kočan. "Vučić je prisoten v vseh tabloidnih medijih in vedno s pozitivnimi zgodbami. Pod seboj ima tudi določene zasebne medije z nacionalnim značajem pa tudi srbsko javno radiotelevizijo RTS," pojasnjuje. Hermetično zaprt medijski prostor po njegovih besedah zato sploh ne dopušča, da se v javnosti govori o aferah Vučića in vladajoče SNS.

Korać, sicer tudi nekdanji sodelavec ubitega srbskega premierja Zorana Đinđića, medtem poudarja, da Vučić s tokratno volilno kampanjo sporoča, da bo Srbija, če državljani ne bodo izbrali njega, propadla. "Vučić je volitve prikazal kot boj na življenje in smrt za prihodnost Srbije. To je totalitarna retorika, kakršne ni nikjer drugje v regiji," opozarja. Ocenjuje, da politični sistem postaja identičen sistemu nekdanjega srbskega predsednika Slobodana Miloševića, in to je partijska država. "S tem je Srbija izgubila prednost demokratičnega političnega sistema, in to je, da je oblast zamenljiva," dodaja.

"Vučić je prisoten v vseh tabloidnih medijih in vedno s pozitivnimi zgodbami. Pod seboj ima tudi določene zasebne medije z nacionalnim značajem pa tudi srbsko javno radiotelevizijo RTS."



Faris Kočan,

raziskovalec na Centru za mednarodne odnose na ljubljanski Fakulteti za družbene vede

Vučić po njegovih besedah predvolilno kampanjo vodi vsak dan. "Vsakemu upokojencu je dal okoli 180 evrov, dijakom po okoli 90 evrov, prejemnikom socialne pomoči pa po 90 evrov. Skupno je pred temi volitvami razdelil okoli pol milijarde evrov, tako da bo opozicija zelo, zelo težko prepričala državljane, da lahko dela bolje," pojasnjuje. Pri tem opozarja še, da Vučić vodi predvolilno kampanjo, čeprav je predsednik države, kar je kršenje ustave, poleg tega formalno sploh ni več predsednik stranke.

Tudi sicer po Koraćevi oceni predvolilna kampanja v Srbiji še "nikoli ni bila tako umazana". O tem po njegovih besedah priča to, da je Vučić v svojo koalicijo na listi za Beograd in nekatere druge občine v Srbiji vključil obsojenega vojnega zločinca Vojislava Šešlja, pa tudi objava intimnega seksualnega videoposnetka kandidata na parlamentarni listi proevropske koalicije Srbija proti nasilju Đorđa Miketića. Posnetek so objavili na televiziji Pink in v prorežimskih tabloidih, Vučić pa ga je na Pinku omenjal že nekaj dni prej.

Tako kot Srbija politično nazaduje na domači politični sceni, po oceni Koraća nazaduje tudi njena zunanja politika. "Srbiji se je zgodilo, da je v dveh letih popolnoma zaustavila napredovanje proti evropskim integracijam," je ocenil in opozoril, da če Srbija ne bo izpolnila t. i. ohridskega sporazuma, ki ga je spomladi sklenila s Kosovom, na tej poti sploh ne bo več napredovala.