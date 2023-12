»Predsednik vlade od mene neposredno ni zahteval odstopa«

IZJAVA DNEVA

"Predsednik vlade od mene neposredno ni zahteval odstopa. Jaz sem človek, tako kot vsak drug. Kot sem vam povedala, sem odločitev o tem, da odstopim z mesta podpredsednice stranke Gibanja Svoboda, sprejela s težkim srcem, ampak v dobro stranke, predvsem v dobro države in tudi v dobro funkcije, ki jo opravljam. Ker ne želim, da pade kakršna koli senca dvoma na to funkcijo. Zato mislim, da je ta odločitev bila pravilna in da je bila tudi zrela. To je to, kar vam v bistvu lahko odgovorim. Dejstvo pa je, da je zadeva za nami in ne vpliva na naše državljanke in državljane tako kot druge bolj pereče stvari, o katerih se moramo danes pogovarjati."

(Predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič v intervjuju na TV Slovenija o odstopu z mesta podpredsednice stranke Gibanje Svoboda)