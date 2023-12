Slovenijo bo na Evroviziji zastopala Raiven

Na RTV Slovenija so razkrili, da so pevko izbrali med več kot stotimi glasbeniki, ki so se prijavili na razpis

Slovenijo bo na na 68. tekmovanju za pesem Evrovizije 2024 zastopala pevka Raiven, je na današnji novinarski konferenci razkrila RTV Slovenija. Izbrali so jo izmed več kot sto prijavljenimi na razpis. Pevka bo nastopila na evrovizijskem tekmovanju, ki ga bo med 7. in 11. majem prihodnje leto gostilo švedsko mesto Malmö.

Strokovna žirija je izmed prijavljenih najprej izbrala pet kandidatov, Raiven, ki se je za nastop na Evroviziji v preteklosti že potegovala, pa je bila nato najbolj opažena pri mednarodni žiriji.

"Pesem ima slovensko besedilo. Predstavljat grem svojo državo, govorim zgodbo Slovenke in zato se mi zdi slovensko besedilo skoraj nujno. Zagotovo so neke evrovizijske smernice, ki mi bodo pomagale pri tem, da svoje kreativno sporočilo predam na čimbolj učinkovit način. Jih pa ne dojemam kot pravila.Koncept nastopa je že postavljen, kreativna ekipa tudi. Pomembno se mi zdi predvsem, da sta si nastop in glasba v podporo. Dobro pesem lahko pokvari nastop, ki je sicer vizualno dovršen, vendar nepovezan in obratno. Kar lahko zaenkrat povem, je to, da bodo pri nastopu sodelovali baletniki SNG Opere in baleta Ljubljana."



Raiven (v intervjuju za MMC RTVSLO)

Kot je povedala vodja evrovizijske delegacije na RTVS Maša Kljun, so se po letošnjem nastopu skupine Joker Out na Evroviziji utrdili v ideji, da mora predstavnik poleg same skladbe predstavljati še druge stvari, kot je karizma, s katerimi njegov nastop odmeva tudi še po sami Evroviziji.

