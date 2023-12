»Najprej moraš imeti sosede, da jih lahko začneš sovražiti«

IZJAVA DNEVA

"Človeška izkušnja, zgodovina in želje obstajajo v protislovjih. V Ameriki je veliko pozitivnih reči. Obstajajo pa tudi stoletja sistematičnega rasizma in republikanci, ki rušijo demokratični sistem. Ksenofobija in rasizem se dogajata v točki stika, v stičišču. Najprej moraš imeti sosede, da jih lahko začneš sovražiti. Če nimaš sosedov in so vsi okoli tebe takšni, kot si ti, boš začel sovražiti na drugih osnovah. Če so okoli tebe sami Slovenci in ni Bosancev ali drugih migrantov, se bodo vedno našli ljudje, ki sovražijo sosede."

"Vendar tega ne bodo počeli na etničnih ali rasnih temeljih, ampak zato, ker imajo sosedi lepšo kravo. To je dialektika človeških odnosov. Ljudje smo različni. V stičišču pride do sporov in hibridne reakcije. Ljudje lahko postanejo nekaj, kar je boljše od kombinacije teh dveh identitet, lahko pa tudi pridejo do sklepa, da se konflikti lahko rešijo samo z nasiljem. Jaz v tem dialektičnem smislu navijam in igram za tiste, ki iz kontaktnih položajev, ki jih proizvede življenje, v kompleksni mestni družbi ali z migracijami naredijo nekaj boljšega. Mislim, da so različne vrste umetnosti najboljše, kar pride iz teh situacij."

(Ameriški pisatelj bosanskega porekla Aleksandar Hemon o tem, da je v Ameriki veliko pozitivnih reči, obstajajo pa tudi stoletja sistematičnega rasizma; via Dnevnikov Objektiv)

