S planetom je konec

Človek je tako ali drugače preoblikoval več kot tri četrtine zemeljskega površja, primernega za bivanje

V članku z naslovom Dovolj je stokanja, ki ga najdete v posebni številki Mladine VRELI PLANET, novinar Ullrich Fichtner piše o zgodbi, ki ji zdaj brez pomisleka verjame veliko ljudi, ki pravi: S planetom je konec, kriv je človek, in zatonu, ki se zdaj zdaj lahko sprevrže v propad, se ni mogoče izogniti.

"V zloveščem, občasno histeričnem vzdušju pogosto napačno ocenjujemo razmere, v katerih živimo, in podcenjujemo spremembe ter preobrate, s katerimi je zgodovina presenetila še vsako novo generacijo. Prihodnost nikoli ni znana vnaprej in vedno se srečujemo z nesrečami, pa tudi z naključji, tako groznimi kot srečnimi, ki jih v zgodovini kar mrgoli. Če bi v dvajsetem stoletju izbruhnila jedrska vojna, kdo ve, kaj bi še ostalo od sveta. In če ne bi ob koncu krede izumrli dinozavri, nas danes najbrž ne bi bilo. Seveda ne smemo ničesar omalovaževati," piše Fichtner.

"Človek je tako ali drugače preoblikoval več kot tri četrtine zemeljskega površja, primernega za bivanje, s čimer sta pogosto povezana pretirano izkoriščanje naravnih virov in vsega zgražanja vredna neuvidevnost do življenja in življenjskega prostora živali, rastlin ter drugih dragocenih organizmov. Da, z brezvestnim kurjenjem in porabo fosilnih goriv ter surovin v nepredstavljivih količinah si nismo nakopali le segrevanja planeta, temveč še druge težave. Kljub temu predstava, da si je človek naprtil večgeneracijsko kolektivno krivdo in se namerno spozabil nad svetom, deluje, kot bi jo prepisali iz starih cerkvenih knjig," še piše Fichtner.

