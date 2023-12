Slovenija pozvala k takojšnjemu humanitarnemu premirju v Gazi

Humanitarno premirje je edini način za konec človeškega trpljenja, fizičnega uničenja in kolektivne travme v Izraelu in na zasedenih palestinskih ozemljih, je poudarila predstavnica Slovenije

Zunanja ministrica Tanja Fajon

© UN

Predstavnica Slovenije je v torek po sprejetju resolucije Generalne skupščine ZN o Gazi v obrazložitvi glasu za resolucijo povedala, da je humanitarno premirje edini način za konec človeškega trpljenja, fizičnega uničenja in kolektivne travme v Izraelu in na zasedenih palestinskih ozemljih.

Generalna skupščina ZN je s 153 glasovi za, desetimi proti in 23 vzdržanimi potrdila predlog resolucije arabskih držav, ki zahteva takojšnjo prekinitev ognja v Gazi. Za resolucijo je glasovala tudi Slovenija, ki je podprla tudi dva neuspešna amandmaja Avstrije in ZDA z obsodbo Hamasa.

Resolucija Generalne skupščine zahteva takojšnjo humanitarno prekinitev ognja v Gazi, ponavlja zahtevo vsem stranem, da morajo spoštovati mednarodno pravo, še posebej glede zaščite civilistov, zahteva takojšnjo izpustitev vseh talcev in humanitarni dostop.

Avstrija je pred glasovanjem predlagala, da se v besedilu posebej opredeli zahteva po izpustitvi vseh talcev Hamasa, ZDA pa amandma, ki je izrecno obsodil teroristične napade Hamasa na Izrael 7. oktobra. Nobeden ni dobil zadostne dvotretjinske podpore.

Države članice ZN so po potrditvi resolucije utemeljile svoje glasove. Namestnica slovenskega veleposlanika pri ZN Saša Jurečko je izrazila podporo generalnemu sekretarju ZN Antoniu Guterresu in celotni organizaciji, obsodila napad Hamasa na Izrael in pozvala k brezpogojni izpustitvi vseh talcev.

Vendar pa je dodala, da je to čemur je svet priča v Gazi jasna kršitev mednarodnega humanitarnega prava in človekovih pravic. Slovenija po njenih besedah ostaja zaskrbljena tudi zaradi nasilja izraelskih naseljencev na Zahodnem bregu in najavami širitev naselbin, kar spodkopava obete za pravičen mir.

Izrazila je sožalje zaradi smrti številnih humanitarnih delavcev in polno podporo Slovenije Organizaciji za pomoč palestinskim beguncem UNRWA.

Slovenija globoko obžaluje, da se Varnostni svet ne zmore soočiti s krizo, čeprav bi moral podpreti neoviran dostop humanitarne pomoči v Gazo. Na koncu je ponovila podporo Slovenije vsem pobudam za utrjevanje mirovnega procesa in čim prejšnji sklic mirovne konference.

Proti resoluciji so med drugim pričakovano glasovale ZDA, predstavnik Izraela pa jo je označil za farso in kritiziral vse države, ki so jo podprle.